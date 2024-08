Obrovská hromada bílého písku, který zůstal na louce u jezera Most po Olympijském festivalu, najde nové využití. Materiál, jenž sloužil dva týdny pro plážové sporty, se nebude odvážet daleko.

„Zbylý písek byl Českým olympijským výborem darován městu Most a následně bude ve spolupráci se státním podnikem DIAMO a spolkem Vodní sporty jezero Most použit na úpravu břehů jezera,“ sdělila Deníku mluvčí podniku Lenka Rychtaříková.

DIAMO je správcem jezera, které patří státu. Den po skončení festivalu, který trval s letní olympiádou v Paříži od 26. července do 11. srpna, začaly práce na úpravě asfaltové komunikace vedoucí podél jezera. Tato stavební akce potrvá do října. Chodci musejí počítat s omezením u staveniště. Cesta se rozšiřuje tam, kde je třeba zlepšit průjezd pro vozidla Integrovaného záchranného systému.

Kontrolu nad celou oblastí chce v budoucnu převzít město Most, které jedná o převzetí území jezera. Rozhodnout by se mělo v roce 2025. Město chce oblast dál rozvíjet a v druhé polovině 21. století část oblasti postupně osídlit. Podle územní studie jižních svahů jezera Most má v nové moderní čtvrti bydlet až 6 500 obyvatel.

Sídliště s velkými parky a oddechovou zónou u jezera bude mít i školu, školku, obchody a sportoviště. Jezero se tak víc propojí se současným městem a přesunutým kostelem, jehož okolí se má také kultivovat a zabydlet.

Akce na jezeru Most pokračují. V sobotu 31. srpna budou v areálu závody dračích lodí na tratích dlouhých 200 a 1 000 metrů. Start prvního závodu je v 9 hodin. Soutěžit budou tři desítky posádek, každá má deset pádlujících a jednoho bubeníka. Veřejnost může přijít fandit. Vstup je volný. Pořadatelem je organizace MATYLDA, spolek pro vzdělávání, kulturu a sport. Tento spolek pořádá tradiční závody dračích lodí na jezeru Matylda.