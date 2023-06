Pro Pavla je mostecká nízkopodlažní MHD obzvlášť důležitá. Je mu 73 let a je upoután na invalidní vozík. Má sice auto, ale nakládat vozík, soukat se na sedadlo a pak vše na konci cesty v opačném pořadí opakovat, není nic jednoduchého. Proto když chce třeba do nemocnice, volí spíše autobus. Zastávku má sice blízko paneláku, ale využívá jinou, vzdálenější. Důvod? Pavel totiž bydlí v zadní části sídliště Liščí Vrch u zastávky vedle 18. ZŠ, kam jezdí jen linka 5. A ta k nemocnici nezajíždí. Senior proto musí na linku 30, která je na druhém konci sídliště. Kdyby pětka měla na trase i nemocnici, Pavel by to uvítal. „Určitě bych to využil,“ řekl vozíčkář. Změna, která by lidem jako on usnadnila život, je na obzoru.

Městské zastupitelstvo bude koncem června hlasovat o koncepci veřejné dopravy v Mostě. Rozsáhlý dokument mimo jiné obsahuje doporučení vytvořit další páteřní autobusovou linku, která by obsloužila co nejvíc sídlišť, navzájem je spojila a dopravila cestující bez přestupu až k nemocnici a nádraží. Této lince se zatím pracovně říká 17, protože má kopírovat část trasy současné linky 17, ale převezme také některé úseky linek 5 a 20. Kudy by tedy tato nová linka, říkejme jí zatím 17, měla jezdit?

Ve směru jízdy k nádraží by začínala tam, kde teď začíná pětka. Ze Vtelna nebo z ulice Zázvorová by sedmnáctka jela k 18. ZŠ, po ulici Okružní dále k Vodárně, ke Kahanu, od něj dolů do ulice Zdeňka Štěpánka, pak by odbočila vpravo na třídu Budovatelů a pokračovala k Centralu a Priroru. Odtud by zamířila k Luně, kde by odbočila vlevo k nemocnici, poté by sjela po ulici Alej Boženy Němcové do Zahražan a ke gymnáziu. Zbytek trasy by obnášel jízdu ulicí Jaroslava Seiferta ke sportovní hale a od ní po třídě Budovatelů k zimnímu stadionu. Po odbočení do Rudolické by autobus skončil u vlakového nádraží, odkud by stejnou trasu obsloužil v opačném směru.

IKEA otevírá výdejní místo v Mostě, zákazníci už nemusejí jezdit do Prahy

Devětačtyřicetiletá Markéta Harudová by takovou linku považovala za velký přínos. Pracuje v nemocnici a bydlí v jižní části třídy Budovatelů, kde kromě tramvají a linky 31 žádný jiný autobus nejezdí. Když Markéta brzy ráno vstane a potřebuje se dopravit prvními spoji do zaměstnání, má na výběr dvě možnosti. Buď jde na třicítku k Centralu, kam to má zhruba půl kilometru, nebo nasedne na tramvaj, vystoupí u Centralu, přejde silnici a čeká, někdy i delší dobu, na třicítku. „Ráno je přestupování docela nepříjemné, takže by mi dost pomohlo, kdybych z naší ulice mohla jet přímo k nemocnici,“ řekla Mostečanka.

Lidí s podobným názorem je celá řada. Reportér Deníku to zjistil, když prošel celou trasu, kudy by měla nová sedmnáctka jezdit. Většina oslovených by záměr podpořila.

„Není to špatný nápad. Mám tu plno známých, co by to určitě uvítali. Hlavně starší lidi by nemuseli chodit na třicítku na druhou stranu sídliště,“ řekla žena ve středním věku, bydlící na Liščím Vrchu. Manželský pár v seniorském věku to na stejném sídlišti potvrdil. „My bychom byli pro. Tady bydlí hodně starých lidí, co jezdí do nemocnice, a pro ně je přejít celé sídliště docela dálka. Budeme to mít sice dál na Krušnohor, protože ta nová sedmnáctka bude všechno objíždět, ale celkově to má hlavu a patu,“ shodli se důchodci v ulici Okružní. „Bylo by to dobrý. Pětka mě k nemocnici neodveze,“ dodala další obyvatelka Liščího Vrchu.

Most se směje. V Centralu je výstava světového humoru. Festival bude v sobotu

Také v ulici Zdeňka Štěpánka zaznamenal Deník příznivý ohlas. „Já myslím, že lidi budou rádi. Autobus by sjel větší kus města a dovezl lidi tam, kam nejvíc chtějí, k nemocnici a k nádraží,“ sdělila 75letá Jarmila. A jak to teď řeší ona, když chce do nemocnice? Z ulice Zdeňka Štěpánka se sveze se současnou linkou 17 o jednu zastávku nahoru, tedy ke Kahanu. Přejde rušnou silnici a nastoupí na třicítku, která ji sveze k nemocnici kolem aquadromu. Po změně by ke Kahanu nemusela a ze Štěpánkovky by jela přes centrum města jednou linkou rovnou k lékaři.

„Dnes je doprava z ulice Zdeňka Štěpánka do centra poměrně komplikovaná a neatraktivní,“ sdělil jeden z důvodů navrhované změny autor koncepce veřejné dopravy František Krtička. Podle něj zajížděním sedmnáctky k nemocnici se zlepší pro mnoho obyvatel dostupnost hlavního zdravotnického areálu a dopravně se významně vylepší také spojení obytné zóny u nemocnice a čtvrti Zahražany s železničním nádražím.

Sedmnáctce má navíc pomáhat posilová linka pracovně nazvaná 18, která pojede jako pětka od nádraží k Centralu, ale pak jako linka 17 zamíří k zadní části Liščího Vrchu. Kombinací linek 5, 17 a 18 by na všech obsluhovaných sídlištích byl ve špičkách interval sedm a půl minuty. Pro zastávky Zdeňka Štěpánka, Vodárna a 18. ZŠ by to znamenalo dvojnásobnou četnost obsluhy, což je podle dopravního inženýra velké plus. „Okolo těchto zastávek žijí tisíce lidí a intervaly nyní podle mého názoru neodpovídají hustotě osídlení,“ dodal autor koncepce.

Filmaři zkouší v centru Mostu bojové scény pro sci-fi. Natáčení naostro se blíží

Přesto má část obyvatel obavy, že změna by přinesla i některé nevýhody ve srovnání se současným stavem. Například odklonění linky 5, která by nejezdila na Liščí Vrch, ale od Kahanu smyčkou kolem speciální školy zpět k nádraží, by okolí 18. ZŠ odřízlo od přímého spojení s aquadromem. Kritika se týká i dlouhé trasy nové sedmnáctky. „Nám by to zasáhlo do praxe. Už teď vstáváme brzo ráno, abychom ji stihly, ale kdyby se trasa prodloužila, musely bychom vstávat ještě dřív, a to by asi vadilo všem,“ upozornily dvě studentky na Zahražanech.

Jisté je, že pokud zastupitelstvo koncepci schválí, nezačne platit hned. Příprava na změnu potrvá minimálně dva roky, protože návrhů na vylepšení MHD je v koncepci mnoho a kromě výstavby několika nových zastávek se budou muset upravit jízdní řády a směny řidičů. Je také třeba dodat, že trasa linky 30 se nezmění, protože se osvědčila.