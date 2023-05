Je středa ráno a placená parkoviště u mostecké nemocnice se plní auty. A s tím začínají i zmatky. První senior nemůže vyjet od lékárny. Závora mu na lístek neotvírá, protože parkoval skoro hodinu a nezaplatil 40 korun. Mostečan je nemile zaskočen. Nevěděl, že od dubna je zdarma jen půl hodina stání. Za jeho autem se už vytváří kolona a řidiči chtějí, aby od závory couvnul a nepřekážel. Bezradný důchodce dá zpátečku a zastaví na rohu parkoviště u automatické pokladny, kde stát nesmí, ale nic jiného mu nezbývá. Domů jet nemůže. Nemá totiž peníze na zaplacení parkovného. Má sice bankovní kartu, ale starý parkomat přijímá jen mince a bankovky do hodnoty 500 korun. „Jestli jsem naštvaný? To je slabé slovo,“ svěřuje se senior. Když zjistí, že v nemocnici je bankomat, vrátí se vybrat peníze. Jenže má jinou banku, v rozrušení v cizím systému nevybere, takže na parkoviště přijde se 40 korunami od hodné květinářky, zaplatí parkovné a po otevření závory konečně odjede pryč.

„Pánovi jsem půjčila, a to není jediný případ,“ řekla květinářka. Podle ní denně přijde do nemocničního pavilonu až patnáct lidí s tím, že nemají peníze na zaplacení parkování. Jdou si vybrat do bankomatu, nebo chtějí rozměnit velké bankovky v několika místních provozovnách. „Já nemůžu rozměňovat každému, protože potřebuju mít drobné na vrácení,“ vysvětlila meze své dobroty prodavačka. A pak jsou prý tací, kteří nechtějí vybírat v cizím bankomatu a prosí o výběr na kartu v prodejně. „Myslí si, že když u mě odpípnou čtyřicet korun, že jim je vydám z kasy, ale takhle to nefunguje,“ dodala květinářka, která má prodejnu nejblíž k parkovišti.

„Je to problém,“ okomentovala trápení řidičů 79letá pacientka Anna z Mostu, jejíž rodina za parkování neplatí. Vychytali to po svém. „Když mám třeba odběr, zeťák mě sem přiveze, ale pak hned odjede, protože za půl hodiny bych nebyla hotová, a on by platil čtyřicet korun. Dřív tu na mě čekal, protože hodina parkování byla zdarma, ale teď by se mu to nevyplatilo. Takže parkuje někde ve městě a já si ho pak zavolám,“ dodala babička. Podle ní by řidičům pomohly alespoň parkomaty, které jsou i na platební karty. „Já jsem šel radši pěšky,“ smál se senior o berlích, který pozoroval z chodníku frmol na parkovišti. Dva řidiči se tam pohádali kvůli zácpě způsobené průtahy s placením.

O parkování u nemocnice diskutovali politici na zasedání mosteckého zastupitelstva. Toto téma otevřel opoziční zastupitel Jiří Nedvěd (SMM), který kritizoval hlavně zkrácení doby bezplatného stání z jedné hodiny na půl hodiny. Závory se podle něj před lety zavedly, aby lidé neodstavovali vozidla u nemocnice na delší dobu a parkoviště se mohla efektivně využívat. „Tím, že se doba pro parkování zdarma stáhla na třicet minut, mi to teď přijde už jen jako čistý byznys,“ řekl Nedvěd. „Když byla zdarma hodina, tak s tím lidé neměli problém, ale za třicet minut se nedá stihnout vůbec nic,“ dodal. S návrhem, aby město parkování u nemocnice dotovalo a obnovil se tak původní ceník, zastupitel neuspěl. Podle většiny zastupitelů není cena přemrštěná.

I když byl nárůst sazby nepopulárním opatřením, podle hejtmana Jana Schillera (ANO) na pacientech nikdo nechce vydělávat. Ceník parkování změnily všechny krajské nemocnice na základě studie, jež zohlednila rostoucí náklady zdravotnických zařízení, které čeká další modernizace. „Úprava cen za parkování není nic mimořádného. Zdražuje se úplně všechno,“ uvedl hejtman. Poplatek 40 korun za hodinu označil za nejnižší možný, aby se dal systém parkování provozovat. Novinkou bude podle Schillera instalace parkovacích stojanů, které umožní také platbu bankovní kartou. Má se tak vyhovět řidičům, kteří nemají vždy hotovost. Půlhodina zdarma byla zavedena například pro návštěvu lékárny.

Podle mosteckého primátora Marka Hrvola (ProMost) je dobrou alternativou využití autobusů MHD, které zajíždějí přímo před nemocnici a místní seniory s průkazkou vozí zdarma. Město také nabízí vlastní levné taxi pro nejstarší generaci.

V sousedním Litvínově se za parkování u polikliniky neplatí. Město má parkomat jen na Náměstí míru a ve Fajli. Vše se ale může změnit, protože litvínovská radnice uvažuje například o zavedení parkovacích zón, o rozšíření automatů a o dalších úpravách současného režimu. „Zabýváme se tím, jak parkování regulovat,“ potvrdil místostarosta Karel Rosenbaum (ANO). Návrh nové koncepce parkování ve městě by mohl být znám ještě letos.

Ceník pro parkování v areálu mostecké nemocnice se změnil od dubna. Kdo chce nechat auto na parkovištích, kam se vjíždí přes závorový systém, zaplatí v automatu 40 korun za hodinu. Zdarma je jen prvních 30 minut parkování. „Jedná se o rozhodnutí vedení společnosti,“ sdělila v dubnu mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Stejné opatření se týká krajských nemocnic v okolních okresech. V mostecké nemocnici byla předtím zdarma jedna parkovací hodina a za každou další platili řidiči 20 korun. V roce 2017, kdy se parkovné zavedlo, byly zdarma dvě hodiny a pak 15 korun za každou započatou hodinu.