Další cestující dává řidiči přes okénko dvacetikorunu, ale hned se dozví, že je to málo a že musí přidat pětikorunu. Překvapený muž vytáhne z kapsy peněženku, hledá drobné a po zaplacení celé částky postupuje dál do vozidla. Lidi za ním už autobus nezdržují. Vytahují čipové karty a rychle si u řidiče odpípnou, čímž oproti tradiční jízdence ušetří.

K poslednímu zvýšení cen jízdného došlo v okresu Most v lednu 2022. Od července 2022 se pak měnila pouze cena zlevněného jízdného podle úpravy státem určovaných slev pro děti a seniory. Aktuální změna se netýká například dárců krve a nic se nezměnilo ani pro zvýhodněné místní školáky od 6 do 15 let a pro seniory od 65 let, kterým platí jízdné radnice.

Zdražení jízdného v MHD vyvolalo diskuzi na sociálních sítích. Někteří lidé si stěžují, že ceny věcí a služeb celkově rostou a že i MHD se stává méně dostupnou. Nárůst cen jízdného nepovažují za mírný, ale výrazný. „Za chvíli už bude levnější jezdit autem,“ poznamenal Petr. Další diskutující namítl, že všude v ČR se zvedá jízdné, a tak se není čemu divit. „Pokud chtějí udržet vysoký standard, tak je to logický krok,“ dodal. Zaznívá i pochvala, že podnik nesáhl na nejvyšší třípásmový tarif. „Super, roční se nemění, pořád je za šest tisíc, jak jsem zvyklý,“ uvedl cestující Kuba.

Aby zlepšil MHD, podnik pracuje na zajištění nového odbavovacího systému, kterým se plně integruje do Dopravy Ústeckého kraje. „Je to pro nás velice důležité,“ řekl dopravně-technický náměstek Vladimír Šefr. Cestující i kraj tlačí na podnik, aby nový systém byl v provozu co nejdřív. Projekt se ale ocitl ve skluzu kvůli komplikovanému řízení na dodavatele. Podle optimistické předpovědi má realizace systému začít v druhé polovině příštího roku.

V plánu je například odbavování platební kartou či dobíjení čipových karet přes e-shop, kde si cestující vyřeší elektronickou peněženku i časový kupon s možností úhrady cestování v celém Ústeckém kraji. Už dnes lze k platbě jízdného v MHD na Mostecku použít mobilní aplikaci DÚKapka.

Zdražení přišlo v době, kdy se zavádí také poplatek za odpad

Zdražení jízdného přišlo v době, kdy města schválila nové zpoplatnění svozu a likvidace komunálního odpadu. Od 1. ledna bude obyvatel Litvínova platit ročně za produkci smetí 800 korun, místo současných 250 korun. Poloviční poplatek se bude týkat dětí do 15 let věku a seniorů od 65 let. V Mostě, kde 16 let hradila odpad za lidi radnice, bude poplatek od ledna 840 Kč ročně. Město z něj nad rámec zákona osvobodilo jen osoby starší 65 let.

Úpravu cen v MHD od 1. ledna dopravní podnik nechystá, ale pro rok 2024 podraží tarify Českých drah, v průměru o 9,5 procenta. Je to reakce na vývoj inflace i rostoucí ceny vstupů v oblasti údržby, nafty, ceny náhradních dílů a dalších položek. České dráhy budou prodávat jízdenky podle současných cen až do 9. prosince, a to včetně dvouměsíčního předprodeje.

Ceny jízdného v MHD v okresu Most od 1. října 2023 (v závorce předchozí ceny)

Jízdenky v hotovosti:

základní jednopásová: 25 Kč (20 Kč)

základní dvoupásmová: 30 Kč (25 Kč)

základní třípásmová: 35 Kč (30 Kč)

zlevněná jednopásová: 12 Kč (10 Kč)

zlevněná dvoupásmová: 15 Kč (12 Kč)

zlevněná třípásmová: 17 Kč (15 Kč)

Jízdenky placené čipovou kartou DpmML:

základní jednopásová: 20 Kč (16 Kč)

základní dvoupásmová: 24 Kč ( 20 Kč)

základní třípásmová: 28 Kč (24 Kč)

zlevněná jednopásmová: 10 Kč (8 Kč)

zlevněná dvoupásmová: 12 Kč (10 Kč)

zlevněná třípásmová: 14 Kč (12 Kč)

Časové jízdné – základní:

7denní jednopásmové 160 Kč (140 Kč)

7denní dvoupásmové 180 Kč (160 Kč)

7denní třípásmové 200 Kč (180 Kč)

30denní jednopásmové 480 korun (440 Kč)

30denní dvoupásmové 620 Kč (580 Kč)

30denní třípásmové 740 Kč (680 Kč)

90denní jednopásmové 1 300 Kč (1 200 Kč)

90denní dvoupásmové 1 660 Kč (1 560 Kč)

90denní třípásmové 1 940 Kč (1 800 Kč)

365denní jednopásmové 4 000 Kč (4 000 Kč)

365dennní dvoupásmové 5 000 Kč (5 000 Kč)

365denní třípásmové 6 000 Kč (6 000 Kč)

Časové jízdné – zlevněné

7denní jednopásmové 80 Kč (70 Kč)

7denní dvoupásmové 90 Kč (80 Kč)

7denní třípásmové 100 Kč (90 Kč)

30denní jednopásmové 240 korun (220 Kč)

30denní dvoupásmové 310 Kč (290 Kč)

30denní třípásmové 370 Kč (340 Kč)

90denní jednopásmové 650 Kč (600 Kč)

90denní dvoupásmové 830 Kč (780 Kč)

90denní třípásmové 970 Kč (900 Kč)

365denní jednopásmové 2 000 Kč (2 000 Kč)

365dennní dvoupásmové 2 500 Kč (2 500 Kč)

365denní třípásmové 3 000 Kč (3 000 Kč)