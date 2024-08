MONTÁŽNÍCI PLASTOVÝCH, HLINÍKOVÝCH A DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ A STÍNÍCÍ TECHNIKY (M+Ž) MONTÁŽNÍCI PLASTOVÝCH, HLINÍKOVÝCH A DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ A STÍNÍCÍ TECHNIKY (M+Ž) - místo výkonu práce celá ČR - dle zakázek - zkušenost s montážemi stavebních výplní (plast, hliník, dřevo), stínící technikou, dále s použitím okenních folií podmínkou, zednické zapravení je výhodou, ale není podmínkou - řidičské oprávnění skupiny B podmínkou HLÁSIT SE: Kučerová Jana Mgr. - jednatelka, tel.: 775 140 514, e-mail: ak.janakucerova@centrum.cz nebo Pavel Machulda - ředitel společnosti, tel.: 731 443 931, email.: machulda@ramot.cz - osobně se můžete dostavit v sídle společnosti, Čsl. armády 2113/58, Most nebo v provozovně společnosti Most - Velebudice, Tiskařská 12, volat v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 30 000 Kč

