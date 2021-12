V ČvT se doučování věnují už 13 let, poslední 2 roky byly zlomové kvůli distanční výuce. „Byla to výzva,“ konstatovala Hana Dostálová z liberecké pobočky organizace. „Naši vzdělávači si ale začali pomáhat, sdílet zdroje, zkušenosti, problémy i dobrou praxi, jak děti motivovat,“ dodala Dostálová.

To byl první krok k Doučujte.cz. Nejprve šlo o uzavřené internetové úložiště. „Ale těch dětí, které po dlouhé covidové on-line výuce potřebují pomoci, je daleko více. Proto jsme se rozhodli sdílet to s ostatními: s učiteli, asistenty pedagogů, rodiči i s dalšími neziskovými organizacemi,“ vysvětlila Dostálová.

Podle editorky webu Adély Pospíchalové jsou stránky univerzální pomůckou. A to i když v ČvT pracují především s dětmi z ghett. „Není to jen o sociálním vyloučení. Příklady z fyziky mají všechny děti,“ připomněla editorka.

Na sbírání dat se podíleli i pracovníci ČvT z Ústí nad Labem, výsledek oceňují. „Je dobré, že to je na jednom místě a rozškatulkované od základní do střední školy. Doteď to měl každý pracovník schované ve svém počítači,“ podotkla koordinátorka vzdělávacích služeb Michaela Palaščáková.

Manuály využije i skoro dvacítka dobrovolníků, kteří se v posledním roce zapojili do doučování víc než 70 dětí z Předlic, Mojžíře nebo Krásného Března. Někteří učí ze vzdálených koutů zeměkoule. „Dívku ze Střekova doučuje Češka studující v Číně,“ zmínila Palaščáková.

Web se bude hodit Elišce Čihákové z ČvT v Bílině. Je tam poměrně krátce, přesto už doučuje 14 dětí. „Moc mě to baví, vždycky jsem chtěla být taková paní učitelka,“ říká pracovnice neziskovky. Její bílinské pobočce se bohužel dlouhodobě nedaří nabírat na doučování dobrovolníky.

V Bílině znají i limity on-line doučování. „Dělali jsme to, ale máme zkušenost, že po určitém čase děti i rodiče preferovali doučování naživo. On-linu prostě už bylo moc,“ podotýká zdejší koordinátorka vzdělávacích služeb Anna Škrípalová.

Děti, se kterými ČvT obvykle pracuje, mívají speciální potřeby a je u nich lepší sedět. Doučování doma navíc má i vedlejší přínosy. „Jde o to, že se učí i rodiče. Tím, že vidí, jak si doučující s dítětem povídá. Že se ho třeba ptá, jak se měl ve škole, podívá se mu do penálu nebo žákovské,“ popisuje Škrípalová.

On-line dobrovolnictví je tak užitečné hlavně v případě starších dětí. Třeba v Ústí nese plody. „Díky této možnosti nám narostl počet doučovaných středoškoláků, pro které bylo předtím problematické sehnat dobrovolníka s potřebnými znalostmi,“ potvrdila Palaščáková.