Až město opraví centrální část třídy Budovatelů, bude možná už ženatý a bude uvažovat jinak. Teď si je ale 11letý Denis jistý, že veřejné prostranství mezi křižovatkami u Centralu a Prioru potřebuje vylepšit i s ohledem na mládež. „Chtělo by to lepší chodníky. Cesty jsou tu blbé a všude jsou díry,“ řekl na kolečkových bruslích, když projížděl po drncající dlažbě kolem bývalé rybárny.

Po nejrušnější zóně na „Budovatelce“ se pohybuje pravidelně, podle svých slov jednou až dvakrát týdně, takže má docela přehled. Vadí mu vandalové, kteří v centru Mostu plivají a házejí odpadky na zem. Kromě pořádku a lepšího pocitu bezpečí by uvítal zřízení plácku pro odpočinek nebo místa se zábavnými prvky. „Na volnou plochu u Prioru bych dal lavičky nebo menší bludiště,“ uvedl.

Denis patří ke generaci, která čeká, jak o Budovatelce rozhodnou dospělí. Děti se mohly zapojit do příprav architektonické soutěže na řešení veřejných prostor, ale nevyužily toho. „Měly k tomu příležitost jako všichni ostatní, ale zřejmě neměly zájem,“ sdělil sociolog Vojtěch Černý.

Volně dostupný elektronický či papírový dotazník zjišťující postoje Mostečanů k Budovatelce vyplnilo po informační kampani koncem loňského roku celkem 1 209 obyvatel, z toho jen 7 lidí mladších 15 let. V průzkumu to byla početně nejméně zastoupená věková skupina, přestože je v místní populaci nejlidnatější a hlavní část Budovatelky často navštěvuje.

Podle týmu, který dotazníkové šetření vyhodnocoval a chystá zadání architektonické soutěže, není mizivá účast nejmladší generace problémem, protože architekti na ni budou při řešení prostranství myslet.

Mladí rodiče i senioři

Za důležité odborníci považují i to, že v průzkumu nejčastěji odpovídali rodiče dětí a lidé od 20 do 49 let, například mladé maminky, které rády vyhledávají přehledné, bezpečné a udržované prostory. Díky papírové verzi dotazníku se naopak podařilo zapojit do sociologického šetření 93 Mostečanů starších 60 let a patnácti z nich bylo dokonce přes 79 let.

Výsledky průzkumu budou součástí architektonické soutěže, která má začít na jaře a skončit v létě. Očekává se účast renomovaných architektonických kanceláří z celé ČR. „Architektonická soutěž posiluje pozitivní obraz města jako celku,“ sdělila architektka a urbanistka Jana Kubánková z organizačního týmu.

Soutěžící navrhnou pro Budovatelku v centru Mostu nové uspořádání prostranství a kvalitní vybavení, aby se po třídě dobře chodilo pěšky, snadno cestovalo v MHD a bez potíží parkovalo a jezdilo autem. Architekti budou řešit i jednotnou podobu městského mobiliáře, zastávek a orientačního systému a velkým tématem pro ně bude i práce se zelení, klidovými zónami či nakládání s dešťovou vodou. Nejlepší návrhy nechá odborná porota vystavit pro veřejnost.

Náklady na proměnu hlavní části Budovatelky o rozloze větší než Václavské náměstí se zatím odhadují na 180 až 200 milionů korun. Realizace na několik etap může trvat i osm let, tedy dvě volební období. Město by si mohlo sáhnout na nové dotace EU pro období 2021 – 2027, kdy se má podporovat zkvalitňování veřejných prostranství.

Kdo se chce o Budovatelce dozvědět víc, může se v sobotu 22. února zúčastnit netradiční projížďky tramvají po hlavní městské třídě, kterou budou komentovat mostečtí sourozenci, architektka Veronika Ryšavá a student urbanismu Lukáš Ryšavý. Akci, která začne nástupem v 10 hodin na zastávce Dopravní podnik, pořádá Veřejná kulturní iniciativa Most.