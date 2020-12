Mostecká radnice má hotovou studii proveditelnosti nového autobusového nádraží, které rozšíří přestupní uzel u železniční stanice. Tramvaj tam sice zajíždět nebude, ale v plánu je navýšení kapacity odstavných ploch pro městské a dálkové autobusy. Zmodernizovat se mají zastávky a zázemí pro cestující. Vznikne i malá prosklená budova pro řidiče autobusových linek, kde budou mít kuchyňku, toalety a odpočívárnu. Počet parkovacích míst pro osobní auta vzroste ze současných 74 na 137.

„Na studii bude navazovat zpracování projektu potřebného pro získání stavebního povolení. Výhledově by měla rekonstrukce probíhat kolem roku 2023,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol. Město chce na rekonstrukci prostranství před vlakovým nádražím získat dotaci od EU v rámci integrovaného programu na rozvoj Ústecko – chomutovské aglomerace. Cena vzejde z projektové dokumentace.

Na upravené ploše bude moci zaparkovat až 14 autobusů. Město počítá i s vozidly dálkových linek. Některé krajské spoje už k vlakové stanici zajíždějí, další autobusy mají přibývat po zlepšení celého přestupního uzlu. Radnice už dříve avizovala, že chce dopravce na modernější nádraží přilákat, aby v menší míře projížděli sídlišti, kde se má upřednostnit MHD. „V souvislosti se záměrem, že se na místě bude moci nacházet větší počet autobusů, dojde také k vybudování nového a příznivějšího zázemí pro řidiče,“ uvedl náměstek.

Projekt má také vylepšit manévrovací prostor pro autobusy u zastávek, kde se rozšíří jízdní pruhy. Jak může terminál vypadat, ukazuje virtuální prohlídka studie, která je přístupná z radničního webu.

Radnice původně chtěla odkoupit nedaleko stojící bývalé autobusové nádraží, ale se soukromým vlastníkem se nedohodla na ceně. Pro odstavování autobusů pak s odborníky vybrala volné plochy u otočky MHD vedle železniční stanice.

Aktivity města navazují na chystanou rekonstrukci vlakového nádraží, která má začít v příštím roce a skončit v roce 2024. Tento projekt zajišťovaný státní Správou železnic zahrnuje celkovou úpravu budovy osobního nádraží i přístupu k sousednímu autobusovému terminálu. Obě stavby mají mít sladěný vzhled.

Lidé chtějí tramvaj

Někteří lidé by uvítali, kdyby k terminálu zajížděla i tramvaj, aby nemuseli chodit přes most mezi nádražím a konečnou tramvaje v ulici Rudolická. „Mnohdy vlak přijede tak, že máme na přestup na tramvaj pouze tři minuty, což je pro mnohé nereálné, a pak tam mrzneme 15, mnohdy i 30 minut. Město Most by se mohlo inspirovat Košicemi, kde je před budovou nádraží autobusové nádraží a také smyčka tramvají,“ upozornila jedna z Mostečanek, která se na to ptala primátora Jana Paparegy.

Radnice v rámci svých rozvojových plánů s vybudováním tramvajové smyčky u vlakového nádraží nepočítá. „Město zde chce prioritně zvýšit kapacitu pro autobusovou městskou hromadnou dopravu a veřejnou linkovou dopravu zajišťovanou autobusy systému DÚK. Zájmem je vytvořit motivační podmínky pro staničení dálkových autobusů,“ vysvětlil primátor.

Zajíždění tramvají k nádraží nedoporučila ani loňská studie využití přednádražního prostoru. Hlavně s tím nepočítá studie rozvoje tramvajových tratí v Mostě, v níž experti prosazují vytvoření městského kolejového okruhu. Ten má vzniknout výstavbou nové tramvajové trati „třída Budovatelů – ul. Zd. Štěpánka – Kahan – ul. Rudolická“.

S předstihem se řeší bezpečnost. Městská policie už zvýšila dohled kolem přestupního uzlu. Nedávno umístila kameru na budovu „MUS“, odkud lze sledovat přednádražní prostor i problémový panelák v ulici K. H. Borovského. „Lokality nádraží a blok 518 nám vycházely v průzkumech pocitu bezpečí jako místa, kde mají občané nízký pocit bezpečí,“ uvedl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

U nádraží či uvnitř železniční budovy, kde je bezpečnostní služba, občas dochází k incidentům. Kamera může odhalit pachatele a zajistit důkazy pro Policii ČR například při vandalismu, napadení, krádeži či výtržnictví.

Ještě o krok vpřed je sousední Litvínov, kde v létě začala přestavba starého autobusového nádraží u železniční stanice. Hotovo má být v polovině příštího roku. Nový terminál za 64 milionů korun nabídne lepší zázemí pro cestující využívající autobusy, tramvaje, vlaky, auta a kola. Radnice na terminál získala dotaci z EU.