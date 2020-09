Kromě autobusového nádraží u vlakové stanice začne litvínovská radnice budovat menší dopravní terminál na konečné tramvaje u kulturního domu Citadela. Město už v soutěži vybralo stavební firmu, které zaplatí přes čtyři miliony korun.

„Pokud vše půjde ideálním způsobem, firma zahájí práce v říjnu. V případě příznivých klimatických podmínek, a pokud firmu nezasáhnou epidemiologická opatření, by mohla být celá akce dokončena na přelomu roku,“ uvedla vedoucí městského odboru investic a regionálního rozvoje Lucie Černá.

Stavba zahrne například úpravu chodníků, dvou autobusových zastávek a křižovatky ulic Podkrušnohorská a K Loučkám. Vzniknou i nová parkovací místa, dva přechody pro chodce, místo pro přecházení a bezbariérové prvky. Vykácené dřeviny nahradí čtyřicet tavolníků. Během stavebních prací se částečně omezí doprava.

Schválená akce přichází v době, kdy Citadela prošla další fází rekonstrukce a mohla by zvyšovat svou návštěvnost. Kulturní dům má novou vzduchotechniku a vylepšený interiér společenského sálu a kinosálu, kde jsou nové sedačky, na které přispěli firmy a drobní dárci. Zaměstnanci Citadely si přejí, aby epidemie koronaviru ustoupila a lidé do kulturního centra zase začali víc jezdit. „Na nový interiér obou sálů mám veskrze pozitivní reakce,“ sdělil Miroslav Otcovský, jednatel městské společnosti SPORTaS, která má objekt na starosti.

Cílem dopravního terminálu u Citadely je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v nepřehledném a rušném dopravním uzlu. Chybí v něm třeba záliv pro autobusy, což na silnici v ranní a odpolední špičce blokuje průjezd osobních aut a ohrožuje chodce. Po stavebním zásahu a posunu autobusových zastávek se má všem ulevit.

Dva dopravní terminály

Litvínov bude mít v příštím roce celkem dva dopravní terminály. Výstavba prvního a rozsáhlejšího začala v létě demolicí starých budov u železniční stanice. Za 64 milionů korun tam vznikne nové autobusové nádraží navazující na vlakové spoje krajské integrované dopravy. Tou se bude ve čtvrtek 24zabývat litvínovského zastupitelstvo. Důvodem je propad tržeb v krajské dopravě (DÚK) během letošní epidemie koronaviru. Litvínov patří k městům, která mají zvýšit finanční podporu dopravní obslužnosti. Radní doporučili zastupitelstvu, aby pomoc pro regionální veřejnou linkovou dopravu schválilo. Podle Litvínova tržby v celé DÚK klesly od března do konce června o téměř 89 milionů korun oproti stejnému období loňského roku. Ústecký kraj žádá město Litvínov o nový příspěvek ve výši téměř 4 miliony korun.

Epidemie koronaviru ovlivňuje i jednací dobu zastupitelstva. V den, kdy bude jednat o dopravě, se sejde ještě v 15 hodin, ale příště by to mohlo být o hodinu dříve, jak to řadu let bývalo v Litvínově zvykem. Radní to doporučí zastupitelům schválit, čímž by se změnil jednací řád. „Zastupitelé při poslední změně řádu přistoupili k pozdějšímu zahájení jednání kvůli tomu, aby byl čas přívětivější pro občany. Aby stíhali přijít na zastupitelstvo po příchodu ze zaměstnání. Změna jednacího času se ale na účasti veřejnosti nijak neprojevila. S ohledem na to, že pozdější jednání komplikuje organizaci práce úředníků, přistoupili jsme k návratu k původnímu jednacímu času,“ vysvětlila tajemnice městského úřadu Eva Hojdarová.