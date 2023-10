/FOTO, VIDEO/ Na benzince v mostecké Souši je nezvyklé ticho. I když je čerpací stanice v provozu a funguje i obchod, aut tam přijíždí mnohem méně než dřív. Důvodem je rekonstrukce dalšího úseku silnice I/13 na úpatí vrchu Hněvín.

Dopravní omezení na silnici I/13 v Mostě. | Video: Deník/Martin Vokurka

„Tohle jsme ještě nezažili,“ řekly pumpařky v liduprázdné benzince, kam lze dojet jen spletitými uličkami Souše, protože vjezd k pumpě z hlavní silnice je kvůli opravě vozovky od 2. října zavřený. Proto je méně hluku i kolem přilehlých domů. „Vždycky tu jezdí hodně aut od Chomutova a Litvínova,“ řekla jedna z místních obyvatelek.

Silničáři v pondělí uzavřeli v Souši výjezd z velké okružní křižovatky ve směru na Bílinu a příjezd z Litvínova do Mostu, což se dotklo kromě řidičů i benzinky. Hned za sjezdem z okružní křižovatky směrem do Mostu se začala frézovat vozovka o délce přibližně 1,5 kilometru. Pro řidiče platí dopravně značená objízdná trasa.

V pondělí 9. října začne v Souši rekonstrukce velké okružní křižovatky. Ta se zavře jen částečně a bude průjezdná. „Předpokládáme, že stavební práce na obou úsecích ukončíme do poloviny listopadu,“ sdělila Dana Zikešová z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V jízdním pásu ve směru na Teplice, u mosteckého jezera Matylda, ředitelství zprovoznilo na silnici I/13 levý jízdní pruh a v pravém řeší sanaci trhliny betonové desky pod asfaltem.

V Mostě je zároveň u muzea do půlky listopadu zavřený most přes silnici I/13 kvůli opravě mostních závěrů. Řidiči přijíždějící ve směru z Teplic odbočují do města na nájezdu Braňany, Most – centrum.