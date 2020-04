Josef Fogl čeká v Litvínově u železniční stanice na tramvaj a pozoruje s trochou nostalgie centrální přestupní uzel. Omšelému prostranství se tu říká autobusové nádraží, i když připomíná spíše zapomenutý plácek pro odjezdy do škol v přírodě. Na pusté asfaltové ploše bez krytých zastávek je všechno provizorní a chaotické.

Že sem jezdí autobusy, turista pozná podle jízdních řádů na tyčích, které jakoby někdo včera přitáhl se sběrny kovů a zapíchl do děravého chodníku. „Tady je to prostě mrtvý,“ vystihl žalostný stav senior, který bydlel v Litvínově v 50. letech. Tehdy podle něj nádraží vypadalo rozhodně lépe než dnes. „Sloužilo hlavně pro cestování lidí do práce. Kolem bylo hodně šachet a fabrik, třeba Benar a přádelna, jenže ty už neexistují. Proto se rušily i autobusové linky,“ vylíčil pamětník.

Také připomněl, že Litvínov byl lidnatější. On sám využíval nádraží pro jízdy na Meziboří, kde měl učiliště. „Ráno tu bylo ruch a živo. A nestála tu žádná osobní auta jako teď,“ dodal. To, že radnice chce ze starého nádraží udělat moderní dopravní terminál, přivítal.

„Čekáme na vyjádření hodnotícího orgánu dotace, jinak jsme investičně připraveni. Veřejná zakázka na dodavatele probíhá a ke schválení dojde pravděpodobně na dubnovém zasedání zastupitelstva. Pokud nenastanou neočekávané komplikace, začneme,“ sdělila starostka Kamila Bláhová.

Stavební povolení platí od ledna. Cenu určí až výsledek tendru, ale odhad zněl 80 milionů korun, což zahrnuje i rekonstrukci části ulice Mostecká. Pokud získá od EU dotaci, bude muset město terminál otevřít v příštím roce. „Očekáváme lepší komfort. Teď tu zastávky nejsou zastřešené a lidi musí stát v dešti. A nejsou tu ani veřejné záchody,“ řekl řidič autobusu, který do Litvínova pravidelně zajíždí.

V plánu jsou například bezbariérová nástupiště, přístřešky s bočními stěnami, nové chodníky. Dále přejezdy přes tramvajovou trať, odstavné plochy pro autobusy, parkoviště pro 80 aut a veřejné LED osvětlení. Orientaci cestujícím usnadní monitory s aktuálními spoji a čekání jim zpříjemní desítky stromů a keřů. Obnoví se část trolejového vedení tramvajové trati a jeho zbytek se dokončí při modernizaci trati Most Litvínov, kterou chystá městský dopravní podnik. Výstavba terminálu patří ke strategickým investicím Litvínova a naváže i na probíhající elektrifikaci železniční trati Oldřichov u Duchcova Litvínov, která umožní přímé spojení s Ústím nad Labem rychlejšími vlaky.

Sousední Most chce také postavit autobusové nádraží. Nyní hledá ve veřejné soutěži projektanta, který letos zpracuje studii proveditelnosti. Nádraží má stát na volné ploše u vlakové stanice, kde rozšíří novější přestupní terminál. Most, který záměr koordinuje s chystanou rekonstrukcí železničního nádraží, se teď ptá Mostečanů, zda je pro ně autobusové nádraží prioritou. Otázka je součástí internetového dotazníků k připravovanému Strategickému plánu města Most na období let 2021 až 2027. Staré autobusové nádraží v Mostě zůstává opuštěné. Město se s jeho vlastníkem nedohodlo na odkupu.