Seniorka Jana Johnová stojí ráno pod silničním mostem vedle litvínovské polikliniky a s mobilem v ruce hledá nejlepší místo pro záběr. Cvak! U posprejovaného sloupu zmáčkne spoušť a má fotku, kvůli které přišla. Bude součástí jejího vzpomínkového alba. Je pátek 29. ledna a dělníci nosí pod zchátralý most oplocení. Začíná příprava na demolici.

„Já si pamatuji, jak most stavěli. Viděla jsem jak roste a teď chci zachytit jak bude končit,“ vysvětluje 70letá rodačka z Litvínova. Shodou okolností kdysi bydlela v sousední ulici Boženy Němcové, kde její rodný dům už nestojí. „Boural se jako poslední,“ vypráví pamětnice. Na stavbu mostu se chodila dívat v první polovině 60. let. „V té vilce hned těsně vedle mostu byly tehdy jesle a měly verandu, která vystupovala nad chodník. Aby nepřekážela, tak ji ubourali,“ vzpomíná. Sentimentu ale nepodléhá. Demolice jí nevadí a stavbu nového mostu vítá. Ani různá omezení kolem staveniště nehodnotí negativně. „Pro mě se nic nezmění. Myslím si, že to lidi chvíli vydrží, přece nechtějí, aby jim most spadl na hlavu,“ řekne a vyrazí k místu, kde muži v oranžových vestách zahájili přeložku veřejného osvětlení.

Silnici na mostě stavaři uzavřeli odpoledne během chumelenice. Tato část ulice Podkrušnohorská zůstane neprůjezdná do léta 2022, kdy se na stejném místě otevře nový most. Obyvatelé okolních domů očekávají rušno. „Bude tady kravál, prach a tipuji, že i méně místa na parkování. Takže nic příjemného,“ sdělil 31letý Martin, který bydlí v paneláku vedle staveniště. Podle něj budou z počátku zmatky v dopravě a řidiči budou bloudit. „Zrovna jsme se o tom bavili, bude to legrace,“ uvedl řidič dodávky, který před uzávěrou mostu ještě stihl rozvést zásilky na obvyklé trase.

Osobní a nákladní auta pak začala jezdit po objízdných trasách. Autobusy mohou na most vjíždět do nedělního večera. Od pondělí 1. února budou jezdit oklikou a zastavovat na náhradních zastávkách. „Žádný problém v tom nevidím, autobus bude prostě jezdit jinudy,“ poznamenal na zastávce u Máje čekající senior, který bude od příštího týdne nastupovat o ulici níž.

Stavební práce a dopravní omezení se záborem parkovacích míst se hodně dotknou vilky, kde je prodejna Instalatérství pod mostem. Provozovna je pár metrů od mostu a už se u ní kope. Dům má ochránit plot. „Prodejna zůstane otevřená celou dobu, ale největší problém bude asi s hlukem. Nejdříve nás čeká demolice a pak stavění nového mostu. Zákazníci si nás určitě najdou, i když podmínky k parkování se zhorší. Tak velké omezení tu zažijeme poprvé,“ sdělil pracovník instalatérství Michal Gula mladší.

Všechny budovy v okolí staveniště budou přístupné. Ulice Mezibořská se zavře jen od 12. února do 14. února, kdy stavaři most zbourají.

Celá stavba si vyžádá 119 milionů korun, ale většinu uhradí za město stát. Nový most navrhli v minimalistickém duchu architekti Marek Blank, Petr Tej a Janek Srnka, kteří v roce 2016 uspěli v architektonické soutěži. Byla to teprve druhá soutěž tohoto druhu v Litvínově. Nový most bude mít jiné šířkové uspořádání, proto se musí předělat navazující vozovky a chodníky a plochy pod konstrukcí, kde bude parkování pro 39 aut. Stavba obsáhne i úpravu části koryta Divokého, nové veřejné osvětlení na mostě a výsadbu zeleně.

Omezení

Uzavírka a objízdné trasy se týkají komunikací v ulicích Podkrušnohorská, Mezibořská, Tyrše a Fügnera, U Bílého sloupu, S. K. Neumanna, Smetanova, Žižkova, Valdštejnská, Ruská, Nerudova a silnice I/27.

Výlukové jízdní řády budou od letošního února do září 2022 platit pro autobusové linky 13 a 21 a pro školní spoj. Autobusy budou zajíždět na jiné zastávky. Tu u mototechny nahradí tramvajová zastávka u technických služeb, zastávka u Máje se přesune k vjezdu do jednosměrné ulice Šafaříkova a zastávka u sportovní školy se přemístí ke křižovatce ulic Podkrušnohorská a S. K. Neumanna (U Hodin).

První objízdná trasa bude pro MHD, záchranáře, dopravní obsluhu a rezidenty. Linka 13 ve směru od Citadely pojede ulicemi S. K. Neumanna, Žižkova, Ruská a Valdštejnská, kde se u Máje otočí na kruhovém objezdu a Valdštejnskou se vrátí k náměstí Míru, odkud bude pokračovat po své běžné trase do Janova. Zpět pojedou spoje po stejné trase.

Druhá objízdná trasa bude fungovat jen od 12. do 14. února po dobu částečné uzavírky ulice Mezibořská a povede ulicí Valdštejnská.

Třetí objízdná trasa bude v provozu během celé uzavírky mostu do 30. září 2022, povede mimo centrum města a bude hlavně pro tranzitní dopravu. Tato objížďka zahrne ulici Podkrušnohorská, silnici II/271 (ulicemi Tyrše a Fügnera, U Bílého sloupu), silnici I/27 a silnici III/0138 (ulice S. K. Neumanna), kde bude zákaz předjíždění.