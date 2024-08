Je čtvrtek, krátce po poledni, a na okraji hlavní silnice mezi chemičkou a Mostem zuří jedna žena. S dcerkou se nemůže dostat domů. Obě bydlí v chudinské ubytovně v litvínovském Dolíčku, tedy v zóně, kam kvůli bombě nalezené v chemičce přestala jezdit tramvajová doprava. Rodinka nejprve nastoupila na litvínovském nádraží na náhradní autobusovou linku č. 4 a myslela si, že vystoupí u Báňských staveb a do ubytovny dojde pěšky, jak je zvyklá. Jenže k maminky velkému překvapení autobus u litvínovského Lidlu odbočil a jel přes Horní Jiřetín. „Vezl nás pryč, celé to objel. Koukala jsem jak trubka,“ svěřuje se zmatená žena, která vystoupila z autobusu až poblíž mosteckých Kopist. Nazpátek šla s dcerou po okraji rušné vozovky a doufala, že je u benzinky vedle chemičky nabere autobus jedoucí z Mostu. „Vystoupíme v Litvínově na nádraží a domů půjdeme pěšky. Já mám furt smůlu!“ zlobí se žena. „Z nádraží na ubytovnu je to kus cesty. Já to ještě dám, ale holka ne, už ji bolí nohy. Kdybych neměla peníze na jízdenku, jak bych se domů dostala?“ lamentuje u chemičky.

Omezení dopravy mezi Mostem a Litvínovem zaskočilo i další cestující. „Já byla překvapena, ale nevadí mi to,“ sdělila Mostečanka, která vystoupila z autobusu v Litvínově a spěchala na spoj do Janova. Ani nevěděla, proč tramvaje nejezdí. Zprávy o bombě v chemičce nečetla.

„Musíte koukat, který autobus bude mít na sobě čtyřku,“ radila na litvínovském nádraží seniorka, když cestující hledali stanoviště pro náhradní autobusovou dopravu. Až pak si všimli nápisu na označníku a oznámení na obrazovce: „Pozor, z důvodu mimořádné události v areálu Chemparku v Záluží probíhá výluka meziměstských tramvajových linek. Mezi Litvínovem a Mostem je po objízdné trase přes Horní Jiřetín náhradní BUS doprava! Může docházet k nepravidelnostem v dopravě.“

Hodně lidí ale zůstalo v klidu. Na výluky si zvykli. „Je to v pohodě, hlavně že něco jede. Zažil jsem podobné situace,“ poznamenal senior v autobusu během cesty z Mostu do Litvínova. V tomto autobusu řidič při zastavení u benzinky vyšel ze své kabinky a cestujícím oznámil, že dál jako tramvaj nepojede. „Musím přes Jiřetín, takže kdo chce do chemičky, musí vystoupit. Dál je to neprůjezdné, našli tam nějakou bombu,“ vysvětlil a vystoupila jedna žena.

Zanedlouho čekala na spoj do Litvínova na stejném místě zaměstnankyně chemičky. „Mám to teď delší, s tramvají bych to měla kousek. Ani nevím, jestli mě autobus odveze k Východu, kde potřebuju přestoupit na Meziboří,“ svěřila se. Do práce přijela autem s přítelem, ale ten musel v závodě zůstat. Do uzavřené zóny je policie pustila, protože měli zaměstnanecký průkaz.

Kvůli velkému dopravnímu omezení a vypnutí chemických výrob bylo před bránou do rafinérie nezvykle prázdno. Na parkovišti stály jen dva kamiony a na vyřízení vstupu nečekal žádný dav. „Dneska chodí hodně málo lidí, není tu co dělat, takže jedu domů,“ řekla Vietnamka z malé samoobsluhy u brány, když zavřela krámek.

Naopak pro Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova byl čtvrtek hodně perný den. „Všechno co má ruce nohy je venku a pomáhá za volantem,“ řekla dopoledne mluvčí podniku Hana Syrová. Autobusů je dost, ale ne řidičů. Pomohli proto lidé z kanceláří dopravního podniku, kteří mají řidičák na autobus. Administrativní budova dopravce se tak hodně vylidnila. Nález bomby přišel v tu nejnevhodnější chvíli. Jsou prázdniny, dost řidičů čerpá dovolenou a v Mostě navíc probíhá předem plánovaná výluka kvůli opravě tramvajové trati v ulici Rudolická, kde jsou také třeba autobusy. Během dne dopravce informace o omezení u chemičky upřesňoval a zveřejnil fotky náhradních zastávek, aby lidi nebloudili.

Tramvajový provoz mezi Mostem a Litvínovem bude obnoven od pátku 23. srpna. Tramvaje tak opět vyjedou od prvních ranních spojů na lince č.1 a č.4 podle platných jízdních řádů.