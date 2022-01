„Ve špičce, když lidi jezdí z práce, je tu z obou stran fronta aut a jede se dlouho,“ říká řidička. Nejvíc kritizuje malou provizorní okružní křižovatku u čerpací stanice MOL. „Ten kruháč se vůbec nepovedl. Je to takový mrňousek, kde nevíte, kdy kdo uhne nebo pojede rovně. Úprava kruháku je v každém případě nutná, ať ho udělají pořádně velký,“ sdělí Mostečanka. S chodci prý problém nemá, pokud silnici nepřebíhají tam, kde nemají. Proto by uvítala přechod pro chodce k restauraci McDonald’s, kde je podle ní riziko střetu největší.

O tom, že ulice Velebudická potřebuje dopravní úpravy, se hovoří už dlouho. Zóně s Kahanem, Baumaxem, Lidlem, Albertem, Möbelixem, Mountfieldem a dalšími obchody se říká druhé mostecké centrum a počet aut tam má růst i v souvislosti s plánovanou výstavbou Kauflandu na okraji bývalého jabloňového sadu. Kvůli zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu si radnice na tento rok naplánovala vylepšení Velebudické a dosavadní provizorní dopravní řešení změní po stavební úpravě na trvalé. V městském rozpočtu je na to 11 milionů korun. O důležitosti silnice nikdo nepochybuje. „Je to jedna z hlavních sběrných komunikací v Mostě,“ řekl člen městské dopravní komise Václav Veverka.

Řidiči využívají Velebudickou i jako tranzitní, protože slouží jako výpadovka z hustě osídlených sídlišť na silnice I/27 či I/13. Dopravní průzkum na podzim roku 2016 prokázal, že za 24 hodin okružní křižovatkou u Lidlu projede přes 23 tisíc aut, což bylo víc než na velké křižovatce u obchodního domu Central ve středu města. A to není všechno. Podle sčítání aut na šesti klíčových křižovatkách v Mostě projede křížením ulic Velebudická-Lipová-Višňová-Okružní nejvíce kamionů. Odhad hovoří o tom, že celkové zatížení severního okraje ulice Velebudická vzroste do roku 2030 na více než 27 tisíc vozidel za 24 hodin.

Co se má tedy letos v tomto dopravním koridoru změnit? Přechod pro chodce u Lidlu se posune dál od vytížené okružní křižovatky a bude mít ochranný dělící ostrůvek. Tato změna si vyžádá zrušení současné zebry a instalaci zábradlí podél silnice, u které vznikne nový chodník vedoucí k supermarketu. Další novinkou bude přestavba malé okružní křižovatky u čerpací stanice MOL na klasický kamenný kruhák se středovým vyvýšeným ostrůvkem. V plánu jsou i nové přechody pro chodce – jeden k Möbelixu a druhý k McDonald’s – a cyklostezka. Změny si vyžádají i úpravu dopravního značení.

V Mostě to nebude jediná investice do dopravy. Letos se počítá také s rekonstrukcí silnice v ulici Moskevská, kde se zvelebí autobusové zastávky, opraví vozovka a rozšíří parkování. Víc míst pro stání aut se dočkají řidiči v ulicích Brněnská, Jana Palacha, V Zahrádkách, Okružní a Františka Kmocha. Osvětlený přechod pro pěší se chystá pro ulici Vtelenská. Ve Vtelně se bude rozšiřovat vozovka v ulici Na Gruntě kvůli zřízení točny a autobusové zastávky. V plánu jsou i chodník, veřejné osvětlení a dvě zastávky MHD v ulici U Mariany, včetně napojení části komunikací na obytnou zónu. Na seznamu chystaných investic je také projektová dokumentace na vybudování cyklostezky Čepirohy – Bylany, aby lidé mohli bezpečně vyjíždět z města jižním směrem do práce i za rekreací.