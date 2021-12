Stovky vánočních přání přijímala od 28. listopadu Ježíškova poštovní schránka v Mostě. Originální dřevěné zařízení na kolečkách stojí u radnice do čtvrtka 23. prosince, kdy vhazování psaníček končí. Není to oficiální pošta. Pokud rodiče neformální dopisy svých dětí poznají, mohou si je vyzvednout i během ledna v sousední kanceláři. Čeká na ně plná krabice.

Zdroj: DeníkVětšinu přání nelze přečíst, protože jsou v zalepených obálkách a zůstávají tajemstvím. Někde je i celé jméno nebo adresa, aby Ježíšek nebloudil. Pár obálek má poštovní známky, jako by se jednalo o skutečnou korespondenci.

Velkým tématem některých anonymních přání bez obálek je pandemie covidu. Například žadatelka Julie přeje Ježíškovi příjemné prožití vánočních svátků, prosí ho o prostěradlo s motivem Harryho Pottera, ale vzápětí důrazně dodává: „A ze všeho nejvíc si přeji, aby skončila nemoc Corona Virus. Ale to asi nepůjde.“ Další dítě si mezi výčtem očekávaných dárků povzdechlo: „Škoda, že je covid-19. Kdyby nebyl, nemuseli bychom nosit respirátory a roušky.“

Do skupiny odesílatelů, kteří myslí na druhé, patří i Kája. „Přeji si jen pár malých dárků, aby ostatní děti nezůstaly na párku. Taky přines něco pro moji sestřičku, která se na tebe zatím kouká jen po očku,“ napsal Ježíškovi.

Dominik z Mostu sám pro sebe nechce pod stromeček vůbec nic. Ježíška požádal pouze o toto: „Přeji si, aby všechny děti ve škole a jejich rodiče byly zdravé, a hlavně ať skončí covid-19. A všichni učitelé, učitelky, ředitel a jeho zástupkyně ať jsou taky zdraví.“

Některé děti chtěly Ježíškovi zřejmě usnadnit práci. To, co si přejí, mu nenapsaly ani nenakreslily, ale z letáků různých obchodů vystříhaly fotky se zbožím a polepily jimi i několik listů papíru. Ze shromážděných přáníček vyplývá, že hodně dětí si přeje lego, tank, robota, iPhone, autíčka, panenky či PC hry. Nechybí ani pes, dron s kamerou, značkové oblečení, stavebnice, puzzle a autodráha. Vyskytují se i méně obvyklé prosby o dárky, například pavouk, kostým Captain America nebo „kamion s autíčkama, ale hustej“. Kuriozitou je do schránky vhozená účtenka z restaurace McDonald’s. „Přeju si, aby můj kámoš Honza dostal svoji holku z Hongkongu,“ zní text napsaný na účtenku fixou.

Některé děti však chtějí naprosto obyčejné věci, třeba mrkev, deku, polštář, pyžámko nebo svíčku. Zajímavá jsou přání beze slov od nejmenších dětí, které věří, že jejich hlavonožcům Ježíšek porozumí. Jiné prosby připomínají spíše modlitby. „Milý Ježíšku, moc bych si přála tolik věcí, ale mně stačí, když bude moje rodina zdravá,“ napsalo jedno dítě.

Další pisatelé naznačují, že mají s Ježíškem důvěrný vztah. „Přeji si novou LOL, jakou, to je na tobě, mám tě ráda,“ vzkázala patronu Vánoc Jarmilka. V jednom z psaníček zaznívá i touha po kontaktu s Ježíškem. „Prosím, odepiš mi, jako každý,“ požádala bez ostychu Kristýnka, která chce dřevěného koně. V krabici čeká na vyřízení i zásilka z mateřské školy, která dodala dvě napěchované obálky s obrázky od dětí.

Autorem zřejmě nejdojemnějšího vánočního přání není kupodivu dítě. Psala ho dospělá žena z Mostu, která na běžný papír uvedla i svou adresu. Jedná se o problémovou část města. Mostečanka Ježíškovi mimo jiné napsala: „Přeji si, aby mé děti byly šťastné a měly to, co potřebují, a abych jim mohla dát, na co si vzpomenou. Přeji si také, aby moje rodina byla na sebe hodná a nebyli na sebe zlí, hlavně na mě! Taky si přeji mít krásný život. Snad se mi splní můj sen. Nechci být bohatá, ale alespoň trochu při penězích.“

Zda Ježíšek této ženě přání splní, není jasné. Faktem ale je, že další čekatelka na zázrak, malá Eliška, má ke splnění svých přání blízko. V Ježíškově poštovní schránce totiž ležela pohlednice s tímto vzkazem: „Eliško, přišel mi tvůj seznam dárků. Budu se snažit splnit ti tvoje přání. Ježíšek.“

Ježíškova poštovní schránka vznikla v roce 2015, kdy ji město poprvé zprovoznilo. Během adventu stojí u vstupu do radnice. Před vhozením dopisu se zatáhne za páku, schránka zacinká a odhalí otvor na přání. Z něj pak vypadne kartička s potvrzením, že byl dopis Ježíškovi odeslán. Obsah schránky zaměstnanci radnice pravidelně vybírají a uschovávají v Turistickém informačním centru v přízemí budovy městského úřadu, kde si rodiče mohou přání vyzvedávat.

Dřevěnou schránku vyrobili v dílně Městského divadla v Mostě Jiří Zajáček a Vlastislav Brož. Objekt zdobí vyřezávané sošky andělů a poštovních holubů.