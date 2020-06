Tato část města se rozšiřuje do krajiny nejrychleji. Podle připravovaného strategického plánu rozvoje Mostu na roky 2021 až 2027 není město, kterému klesá počet obyvatel, dostatečně atraktivní pro lidi ani firmy. „V posledních letech se však rozvíjí výstavba bytů, zejména v okrajových částech a v zázemí města,“ upozorňuje radnice.

V okresu Most žije ve městech více než 90 % obyvatel, což je nejvíc v celém Ústeckém kraji. Řada vesnic v minulém století na Mostecku zmizela kvůli těžbě uhlí. Právě tady, U Mariany, byl kdysi důl Elizabeth. Člověk jako by si bral zpět to, o co přišel.