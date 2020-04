Stovky dědečků a babiček v Mostě bydlí v uzavřených domovech pro seniory, kde stále platí přísná opatření. Senioři nemohou ven a jsou bez návštěv, aby se nenakazili koronavirem.

Domov pro seniory v ulici Barvířská v Mostě | Foto: Deník/Martin Vokurka

Podle 95leté Anděly Karlíkové z mosteckého Domova pro seniory v ulici Barvířská se personál stará o seniory skvěle. “Děkujeme paní ředitelce a všemu personálu za mimořádnou ošetřovatelskou péči,” sdělila Deníku při telefonickém rozhovoru. Paní Anděla připustila, že je těžké trávit většinu času mezi čtyřmi stěnami, ale netajila odhodlání krizi přečkat. “Musíme to vydržet. A my to vydržíme,” řekla.