Nové zařízení bude sloužit lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími druhy demencí a duševních nemocí ve stáří, které snižují soběstačnost.

Zahájení provozu a příjem prvních klientů se očekává v březnu po získání registrace od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Domov zatím eviduje čtyři desítky žádostí o umístění a má prvních dvacet zaměstnanců.

Provozovatelem bude Domov Alzheimer Most, zapsaný ústav. Vlastníkem budovy, což byl vybydlený blok 60, je městská společnost Mostecká bytová, která nechala objekt rekonstruovat a provozovateli ho na dvacet let pronajala. Přestavba začala v květnu 2018. Stavební zakázku vyhrála ze dvou uchazečů firma Metall Quatro s nabídkovou cenou 89,9 milionu korun bez DPH.

Domov bude největším specializovaným zařízením svého druhu na Mostecku, má převážně dvoulůžkové pokoje s vlastní toaletou a koupelnou, společnou kuchyň, jídelnu, aktivizační místnosti, terasu se zahradou a další zázemí. Podle zkušeností provozovatele bude většina klientů z Mostu a blízkého okolí, o čemž svědčí první žádosti o umístění. Zájemci o pobytové sociální služby najdou na webových stránkách domova nezávazný kontaktní formulář, který rodina může vyplnit a poslat. Domov pak údaje zaeviduje a sociální pracovnice se zájemcům ozve a domluví osobní schůzku.

„V únoru budou nastupovat další zaměstnanci, hlavně do provozní části. V průběhu celého roku 2020 budeme přijímat další zaměstnance, hlavně z řad zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách,“ sdělil Deníku ředitel Domova Alzheimer Zbyněk Gembiczki. Do konce roku by mělo v domově pracovat okolo 70 lidí.

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk v některých jeho částech. Jedná se o nejčastější typ demence, tedy ztrátu poznávacích schopností, postihuje zejména osoby starší 65 let. Choroba je v současnosti nevyléčitelná.

Současná kapacita lůžek pro lidi s demencí v Mostě nestačí. Zatím se o ně stará jen městská správa sociálních služeb v rámci domova pro seniory. Počet nemocných přitom stoupá a poptávka po kvalifikované péči roste. Domovů proto přibývá v celé ČR. „Je to velice aktuální záležitost i s ohledem na budoucnost,“ řekla už dříve Deníku Eva Jarolímová, psycholožka České alzheimerovské společnosti.