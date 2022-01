Nový projekt dotovaný Norskými fondy realizuje Charita Most s dlouhodobými zkušenostmi v sociální oblasti. Centrum nyní získalo druhý byt pro dočasné ubytování obětí domácího násilí. Adresu kvůli ochraně klientů třetím osobám nesděluje. „Dva byty není mnoho, ale jsme za ně rádi,“ sdělil vedoucí projektu Petr Fadrhons.

Na centrum, které má poradce v charitních střediscích v ulicích Petra Jilemnického a Františka Malíka, se mohou obrátit ženy, kterým manželé či partneři systematicky ubližují, a také muži čelící agresi v domácnostech. Služba je určena i pro invalidy a seniory, na něž útočí obvykle jejich děti či vnoučata.

I muži čelí útokům

Centru se například podařilo dostat z tísně zdravotně postiženého muže, který neustál vážný konflikt se vznětlivou partnerkou. Loni se také začalo věnovat seniorovi, který předal rodině dům, v němž zůstal, ale příbuzní jsou na něj zlí. „Případy domácího násilí na mužích jsou zatím ojedinělé, ale vyskytují se,“ uvedl Fadrhons.

Zařízení počítá s tím, že s většinou obětí bude pracovat dlouhodobě, dokud budou potřebovat pomoc. Zároveň se věnuje krátkodobým konzultacím, kdy ani nemusí dojít k osobnímu kontaktu. „Některé ženy nám jen telefonují a ptají se. Volají třeba vícekrát a někdy i z anonymního čísla,“ uvedl Fadrhons.

Pomoc zajišťují tři poradci, právnička a psycholožka. Služba rozšiřuje záchrannou síť, která dosud stála hlavně na policii, soudech, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a krajském intervenčním centru.

Za každé narozené dítě 15 tisíc. Most podpoří pracující nebo studující rodiče

Jeden z nejkomplikovanějších řešených případů byl nezvyklý partnerský trojúhelník. Jednalo se o dvě ženy, které čelily stejnému agresorovi. První s ním žila několik let a měli spolu děti. Domácí násilí hlásila policii, ale pak vše popřela, což je častý jev. Muž však ženu opustil a našel si jinou, kterou také začal tlouct, i když žili se svými dětmi. I tato žena volala policisty, ale po vykázání muže z bytu ho vzala zpátky, protože se jí omluvil. Shodou náhod se do stejného sídliště v Mostě přistěhovala i první partnerka a obě rodiny se začaly stýkat. Kvůli potížím s penězi a bydlením se nakonec všichni sestěhovali do jednoho bytu, kde svou expartnerku začal muž znovu tyranizovat. Ženu se naštěstí podařilo umístit do sociálního bytu a postavit na vlastní nohy. Druhá partnerka se s mužem odstěhovala pryč a děti si převzali pěstouni.

Centrum eviduje i případ ženy, kterou bil její přítel narkoman. Naštěstí měla velkou podporu své rodiny, která jí pořídila byt. Poradci jí navíc pomohli najít práci, takže se snaží normálně žít, protože partner ji přestal obtěžovat. „Máme zkušenost, že většina partnerů toho nechá, když se je podaří vykázat a když žena získá nové bydlení. Ženám také pomáhá, když si najdou nového přítele,“ popsal vedoucí projektu.

Málo azylů pro oběti

Norské fondy podpořily v tuzemsku vznik pěti nových center. Kromě Mostu se jedná o Prahu, Brno, České Budějovice a Ostravu. „V České republice je dlouhodobě akutní nedostatek specializovaných pobytových a krizových služeb pro osoby ohrožené domácím a sexuálním násilím. Specializované azylové domy jsou dostupné jen v Praze a Brně,“ sdělil v listopadu Radan Šafařík z Úřadu vlády ČR.

Statistiku ohledně domácího násilí v Ústeckém kraji za předchozí rok policie zveřejní na lednové tiskové konferenci, kde sdělí i počty vykázání v roce 2021 a porovnání s předchozím rokem. „Do té doby žádným médiím konkrétní výstupy za jednotlivé okresy poskytovat nebudeme,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.

Z vládních dat zatím vyplývá, že během pandemie covidu vzrostl v ČR počet případů domácího násilí až o 40 procent. V celé zemi bylo v roce 2020 celkem 1 170 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí a Ústecký kraj byl s 136 případy opět na 1. místě.

Zloděj ukradl před školkou v Chomutově auto i s ročním chlapečkem

Městská policie Most má přesně stanovené postupy pro případ, kdy volání na tísňovou linku 156 třeba jen naznačuje domácí násilí. Někdy případy oznamují i sousedé obětí. „Při podezření na domácí násilí náš operační pracovník posílá okamžitě na pomoc hlídku strážníků. Jsme schopni být kdekoliv v Mostě během několika minut, oběti pomoci a incident ukončit. Operační pracovník také informuje Policii ČR, která na místo vyšle hlídku policistů. Ti mají pravomoc podle zákona násilníka vykázat. To znamená ihned odvést muže z domova, aby žena a děti zůstaly v bezpečí,“ přiblížil už dříve ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Vykázaný násilník je mimo byt 10 dní a nesmí rodinu ani kontaktovat. Oběť má tak čas pro řešení krize a může požádat soud o vydání předběžného opatření k prodloužení vykázání. V této době policisté místo vykázání namátkově kontrolují.