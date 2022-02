Očkování proti koronaviru v mostecké nemocnici bude od března končit dřív

Očkovací centrum proti covidu, které je v mostecké nemocnici, zkrátí svou provozní dobu. Od 1. března bude sloužit od pondělí do soboty od 7.20 do 15.20 hodin, polední přestávka bude od 12 do 12.30 hodin.

Očkovací centrum v mostecké nemocnici | Foto: Deník/Martin Vokurka

Očkuje se ve vstupním vestibulu budovy B za poliklinikou. Úprava provozní doby je reakcí na nižší aktuální zájem veřejnosti o vakcínu. Očkování zaregistrovaných dětí ve věku 12 až 15 let probíhá v budově C nadále jen v pátek od 7.30 do 14.30 hodin, polední přestávka je stejná. Vše zajišťuje provozovatel nemocnice Krajská zdravotní, která upravila provozní dobu i ve svých nemocnicích v okolních okresech.