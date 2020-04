Včera nula. Včera nic. Těmito větami vystihli někteří prodejci v Mostě situaci v liduprázdných obchůdcích. Jako by dál platil zákaz provozu. Krámky s nepotravinářským zbožím sice mohly v pondělí otevřít, ale během pár dní do nich moc lidí nepřišlo. Přestože existují výjimky, živnostníci dál hovoří o nejistotě. Lepší časy podle nich přijdou, až pominou omezení. Optimisté věří v květnové oživení.

Potíže s návratem do normálu hlásí například prodejci oblečení. „Lidí chodí málo, protože vědí, že nemohou nic zkoušet. Koukají za výlohou a nejdou ani dovnitř,“ shrnula třetí den provozu majitelka butiku Cristina fashion v ulici Jaroslava Průchy Vladimíra Charvátová. Nepomohlo ani, že měla celý den otevřené dveře. Zlepšení očekává, až bude moci zákazníkům otevřít zkušební kabinku.

Jen pár lidí bylo ve středu v poledne ve velkém second handu u Prioru, kde bylo i méně zboží než jindy. Konkurenční “sekáč“ ve Třech sýrech se otevře až 4. května. „Lidé neutrácejí, nechávají si peníze hlavně na potraviny,“ komentovala úbytek zákazníků prodavačka G centra. Problém je prodávat spodní prádlo a hlavně plavky. „Ty si nikdo bez zkoušení nekoupí,“ povzdechla si obchodnice na Budovatelce.

Vázne i prodej kočárků, autosedaček, postýlek a dalších potřeb pro malé děti. Specializovaný obchod Děťátko v ulici Javorová obsloužil první zákazníky v pondělí, pak ale jejich počet výrazně klesl. „Vůbec netuším, jaký bude další vývoj. Tři dny ještě ale nic neznamenají,“ řekla majitelka Lenka Šídová. Přesto nevyloučila, že víc rodin na Mostecku začne šetřit a budou častěji nakupovat v bazarech.

Naopak velmi spokojená je Anna Pexová ze zlatnictví naproti Centralu, kde je vše jako dřív. „Průběh dne je takový, jak má být. Nemám žádný problém a nejsem ve stresu,“ popsala. Zákaznice vyzvedávají starší zakázky a zadávají nové. Zájem o opravy klenotů v dílně neklesl. Firmičce podle živnostnice pomohlo, že je na trhu léta a vytvořila si finanční polštář na horší časy.

Velmi pomalu se vrací do normálu posilovny, kde platí víc omezení než v obchodech. „Návštěvnost není valná,“ sdělil provozovatel Fitness Zimák Edward Vojtěch, který otevřel v pondělí. Během nucené uzavírky se v zařízení rekonstruovaly šatny a sprchy, které teď ale cvičenci nemohou využívat. Musejí trénovat s rouškou a v omezením počtu, pravidelně si dezinfikovat ruce a mohou si koupit jen balené občerstvení. Personál musí místa pro cvičení průběžně čistit.

Větší veřejné provozovny se otevřou ve zvláštním režimu příští týden. Městská knihovna v Mostě přivítá v pondělí 4. května v recepcích zatím jen registrované čtenáře v rouškách, bude fungovat ve zkrácené době od 10 do 16 hodin a v sobotu 9. května zůstane zavřená. Knížky bude možné v pracovních dnech pouze vracet, výpůjčky budou na objednání. Podobně už slouží knihovna v Litvínově, kde se 6. května otevře okénko pro výdej nejvýše pěti objednaných publikací.

Také mostecká nemocnice se začala vracet k běžnému režimu. Od pátku 1. května začne navyšovat počet standardních vyšetření a operací, které musela kvůli pandemii odkládat, a usnadní průchod pacientů do zdravotnických pracovišť. Venkovní odběrové místo na Covid se přesune do budovy a bude v provozu každodenně od 8 do 12 hodin.