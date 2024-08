K Jezeru Most bude do neděle 18. srpna nadále jezdit MHD zdarma ze zastávek Děkanský kostel a Parkoviště P2

Z důvodu demontáže Olympijského festivalu je omezeno hlavní parkoviště u Jezera Most. Proto do konce tohoto týdne, do neděle 18. srpna, je zachována autobusová doprava zdarma z parkoviště P2 k Jezeru Most a zpět.

K Jezeru Most momentálně jezdí linky MHD čísla 30. a 16. „Návštěvníci Jezera Most tak mohou využít parkoviště P2 a z něj bezplatnou dopravu ze zastávek Děkanský kostel a Parkoviště P2 do zastávky Jezero Most a zpět," popisuje Hana Syrová z oddělení komunikace a reklama pro Dopravní podnik měst Most a Litvínov.

