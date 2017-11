Do Mostu se vrátí Formule 1 zlaté éry. Po 17 letech

Most /FOTO/ - Fanoušci budou moci obdivovat stroje, které pilotovali slavní jezdci od konce 60. let minulého století.

Na závodním okruhu v Mostě se představí seriál FIA Masters Historic Formula One ChampionshipFoto: Autodrom Most

Bude to výjimečná podívaná. Příznivci motorismu, zvlášť pak ti, kterým učarovaly nejslavnější formule, se už teď mohou těšit. V příštím roce se po závodním okruhu v Mostě budou prohánět monoposty ze zlaté éry F1.

„Podařilo se nám dohodnout s promotérem série FIA Masters Historic Formula One Championship. Jsou to závody monopostů Formule 1 zlatého věku, jež si to mezi sebou rozdávaly na nejznámějších evropských i světových okruzích od konce 60. let minulého století do roku 1985. Promotér u nás představí jeden díl svého seriálu,“ prozradila obchodní a marketingová ředitelka Autodromu Most Jana Svobodová.

Autodrom se tak zařadí po bok slavných světoznámých závodních okruhů, jakými jsou Catalunya Cirqiut u Barcelony, britský Barnds Hatch, francouzský Magni Cours, německý Nürburgring, holandský Zandvoort, belgický Spa Francorchamps nebo portugalský Estoril. Na nich se seriál představil v letošním roce. Do Mostu se F1 chystají ve dnech 22. až 24. června.

„Diváci v Mostě uvidí originální stroje, jež pilotovaly takové hvězdy jako Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda nebo James Hunt,“ vyjmenoval mluvčí Autodromu Most Jan Foukal. Po evropském šampionátu tahačů půjde v Mostě o druhý vrchol příští sezony.

Seriál jezdí hlavně vozy Lotus, Brabham, Ferrari, Tyrrell, Williams, Arrows, Wolf, ale i ty, jejichž stáje se mezi elitou udržely třeba jen krátkou dobu. Jde třeba o Trojan, Hesketh, March nebo Copersucar.

Espiritu de Montjuic 2017 - FIA Masters Historic F1 Championship Race Zdroj: YouTube.com/FGMedia

Do Mostu se slavné F1 vrátí v rámci víkendu The Most Historic Grand Prix po 17 letech. Poprvé to bylo v roce 1998. Naposledy desetitisíce fanoušků viděly tehdejší seriál FIA Thoroughbred Grand Prix F1 v roce 2001. Atraktivní podnik si tehdy nenechalo ujít přes 80 tisíc lidí.

Podruhé přijela i originální šestikolka Tyrrell P34 řízená Martinem Strattonem, do jehož kokpitu původně usedal Švéd Ronnie Pettersson. Za volantem Williamsu FW06 Australana Alana Jonese z roku 1978 seděl manažer zpěváka a bubeníka Phila Collinse z britské kapely Genesis Tony Smith. Poprvé od roku 1999, kdy se stal oficiálním patronem mosteckého závodního okruhu, chyběl tehdejší pilot stáje McLaren Mercedes, Skot David Coulthard.

Mezi startujícími v příštím roce snad najdeme i pamětníka všech závodů v Mostě. Je jím 64letý rodák z Barcelony, ředitel Banco Santander, Joaquín Folch Rusinol Corachán. Ten letošní sezonu absolvoval s monoposty Brabham BT 49 a McLaren M19C.