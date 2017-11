Do krajského klání v piškvorkách jdou gymnazisté

Most - Do soubojů křížků a koleček se tentokrát v ablastním kole zapojilo více než sto soutěžících.

Nelítostný souboj křížků a koleček. Žáci základních škol a studenti středních škol si to rozdali v oblastním kole soutěže pIšQworky. Klání se zúčastnilo celkem 21 týmů z Mostecka. Celkem organizátoři registrovali 105 soutěžících.

„Byla to největší účast, jakou jsme zaznamenali,“ nechal se slyšet koordinátor turnaje Martin Bruna z pořádajícího spolku Student Cyber Games. Dodal, že dva nejlepší týmy si zajistily postup do krajského kola. Tam budou bojovat o postup na prosincové republikové velké finále na Masarykově univerzitě v Brně.

Oblastní kolo probíhalo v učebnách mostecké VOŠ ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy. „Bylo to super, velmi podařená akce,“ řekl Tomáš Pham, který reprezentoval Obchodní akademii Most. Soutěžení si užíval. „Fakt skvělá zábava,“ dodal. Týmy soupeřily ve čtyřech základních skupinách, ze kterých se šlo do semifinále a následně do závěrečného finále.

Z vítězství se radovali zástupci Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, kteří si říkali B Smart (Jan Štych, Daniel Kastl, Vít Kočí, Khoi Ta Minh a Radek Škuthan). S nimi do krajského kola postoupili i poražení Kulíškové ze Střední školy diplomacie a veřejné správy Most (Jaroslav Krejčí, Jaroslav Rybka, Jan Brych, Lukáš Najman a Vojtěch Tichý). Třetí místo obsadil tým Spicy Pumpkin Shake z Podkrušnohorského gymnázia, který soutěžil ve složení Martina Benešová, Hana Němcová, Adam Písařík, Vít Pomahač a Jan Novotný.