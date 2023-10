/FOTO, VIDEO/ Desítky lidí se za slunečného počasí zúčastnily mimořádné komentované exkurze při Dni architektury v Mostě. V sobotu 30. září se jim otevřelo podzemí mezi hotelem Cascade a radnicí, kde je velký prostor s garážemi a technickým zázemím.

Den architektury v Mostě. | Video: Martin Vokurka

Netradiční procházce potemnělým sklepením, kam veřejnost běžně nemůže, předcházela prohlídka náměstí Velké mostecké stávky, které je střechou podzemního zásobovacího centra pro Prior a Repre. V kavárně The Most café si návštěníci mohli prohlédnout modely Mostu.

„Návštěvnost mě příjemně překvapila, čekal jsem tak dvacet lidí,“ sdělil Deníku pořadatel a student architektury Martin Trávníček z Mostu.

Akce byla součástí celostátního Dne architektury. Letošní ročník se zaměřil na téma Objev konstrukce. Martin Trávníček se rozhodl, že pro toto téma se v Mostě nejvíce hodí centrum s budovami, jejichž společné podzemní útroby zůstávají lidem skryty. „Do jisté míry by se dalo říct, že tyto stavby jsou jako hřiby na podhoubí,“ řekl pořadatel. V minulosti, kdy ještě Repre a Prior plně fungovaly, se pozoruhodnou spodní konstrukcí tuny zboží či jiný materiál dostávaly takřka nepozorovaně do regálů obchodního domu nebo do restaurace a jiných míst kulturního domu.

Zdroj: Deník/Martin Vokurka