/FOTO, VIDEO/ Na mosteckém hřbitově u zalesněného vrchu Ressl lze potkat divoká prasata. Městské technické služby apelují na návštěvníky, aby byli obezřetní. „Při pohybu na městském hřbitově dbejte zvýšené opatrnosti. Pohybuje se zde bachyně se selaty,“ upozornil ve středu 8. března provozovatel areálu. Případné setkání se stádečkem je stále aktuální, protože hlavní brána hřbitova je přes den otevřená a za plotem směrem k nemocnici je rozrytá půda. V pátek 10. března byly na všech vstupech cedule s nápisem „Pozor!!! Po hřbitově se pohybuje bachyně se selaty“.

Hřbitov v Mostě 10. března. | Video: Martin Vokurka

V pátek dopoledne byl areál téměř liduprázdný a Deník tam oslovil tři ženy. Jedna viděla divočáky v tomto týdnu v dolní části hřbitova, druhá je nezahlédla vůbec a třetí je spatřila nedaleko. „Včera jsem viděla dvě prasata u nemocnice. Předminulý týden tam šlo celé stádo i s mláďaty. Lezou otvorem v plotě a rejdí tam. Co najdou, je jejich,“ řekla jedna z návštěvnic hřbitova, když kráčela kolem drnů u plotu nemocnice.

Mostecká radnice nedávno oznámila, aby si lidé dali pozor na divoká prasata v okolí parku Šibeník, kde se také podle dostupných informací měla vyskytovat bachyně s mláďaty. Město situaci s přemnoženými divočáky řeší ve spolupráci s odborem životního prostředí a mimořádných událostí. „Přesto upozorňujeme občany, aby dbali na svou bezpečnost. Zvláště pejskaře vyzýváme, aby vodili své psy na vodítku a předešli tak střetu se zvěří,“ informovala radnice.

Na sociálních sítích se objevilo video, jak prasata za tmy běží ulicí ČSLA u Luny. V minulých letech Most bojoval s divokými prasaty v parku Hrabák či na Matyldě. Myslivci použili odchytovou klec. Odstřel v zastavěné části města by mohl ohrozit zdraví a životy lidí.

Přesto se střílelo u školy

V říjnu 2014 stádo divokých prasat dokonce narušilo v Mostě volby. Tehdy asi desítka divočáků pronikla v noci do areálu 1. ZŠ. Jejich invaze si ráno vyžádala omezení vstupu do volební budovy na víc než hodinu. Zvířata byla velice agresivní a podle policistů šlo na místě, kde zasahovali také hasiči a myslivci s loveckými psy, vyloženě o život. Bachyně jednoho ze strážníků zahnala k plotu. Divočáci se pak schovali v křoví v areálu školy, odkud se je snažili hasiči vyhnat pomocí proudnice a následně policisté pomocí dělbuchů. Ani to ale nepomohlo.

„Byly to rány jako z kulometu. Celkově ten zásah byl pro nás poměrně šokující a nepříjemný," uvedla tehdy jedna z členek volební komise. Myslivci proto museli do porostu pustit lovecké psy. Když prasata vyběhla z křoví, padlo několik výstřelů. Jedno ze zvířat bylo postřeleno. Rozzuřené stádo pak prorazilo plot a vydalo se směrem k nemocnici, k budově bývalého infekčního oddělení. Zvíře, postřelené v areálu školy myslivcem, se poté vrhlo v areálu nemocnice na policistu hlídkové služby, který použil služební zbraň a společně s myslivcem společně zvíře usmrtili.