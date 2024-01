Hofmann, který je spojen s Městským divadlem v Mostě od roku 1985 a ředitelem nebyl jen během několika krátkých přestávek, se vzdal funkce na vlastní žádost. Narodil se v roce 1954, takže letos mu bude 70 let. „Je to dost na to, abych odešel do důchodu,“ vysvětlil. Na termínu odchodu byl domluven už předem s bývalým primátorem Janem Paparegou, jenž býval druhým jednatelem divadla. Hofmann uvítal, že ho nahradí právě Nuckolls. „Je to uznávaná umělecká osobnost v České republice i v zahraničí,“ dodal.

Filip Nuckolls V polovině roku 2024 se stane ředitelem a jednatelem mosteckého divadla. Pochází z Ústí nad Orlicí. Na DAMU v Praze studoval režii činoherního divadla. V roce 2002 se stal kmenovým režisérem pražského Divadelního spolku Kašpar v Divadle v Celetné. Od roku 2005 byl režisérem a později i uměleckým šéfem Činoherního studia v Ústí nad Labem. Od roku 2014 je na volné noze a spolupracuje s řadou scén. V Mostě režíroval soudní drama Teror a komedie Světáci, Společenstvo vlastníků a Mesiáš.

Nuckolls, který má britské a americké předky a bydlí na Děčínsku, vystudoval pražskou DAMU. Jako kmenový režisér působil v Divadle v Celetné v Praze a byl i uměleckým šéfem Činoherního studia v Ústí nad Labem. Nyní spolupracuje s různými divadly v tuzemsku a na Slovensku a pomáhá nezávislému divadlu Menagerie v britském Cambridge. V mosteckém divadle inscenoval několik představení.

Například loni v červnu překvapil dětské i dospělé diváky premiérou novátorské interaktivní hry Gulliverovy cesty, inspirované fantaskním cestopisem anglického spisovatele Jonathana Swifta, která se odehrávala se souhlasem města v podzemí mostecké radnice a v jejích kancelářích. „Měl jsem v poslední době několik nabídek, abych vedl divadla po republice, ale rozhodl jsem se pro Most, protože mám dojem, že město Most se skutečně o svoje divadlo zajímá,“ sdělil 44letý Nuckolls. Věří, že s primátorem povedou při řízení divadla dobrý tvůrčí dialog.

Město nehledalo nového šéfa divadla pomocí výběrového řízení, ale dalo na doporučení umělecké scény a oslovilo přímo Nuckollse, který divadelní provoz v Mostě zná. „V kulturním prostředí je to velká persona,“ uvedl primátor, jehož funkce druhého jednatele bude návratem k předchozímu modelu řízení. Bývalý primátor Paparega byl jako zástupce městské samosprávy druhým jednatelem divadla po dvě volební období. Podle Hrvola je tato funkce víc čestná, než výkonná, takže by měl práci navíc zvládat.

Primátor označil Městské divadlo v Mostě za velmi důležitou instituci. I když je provoz nákladný, radnice bude své zařízení a umělecký soubor nadále podporovat jako své rodinné stříbro. Letos město ve svém schváleném rozpočtu garantuje divadlu příspěvek na provoz ve výši 55 milionů korun, zatímco loni to bylo o devět milionů korun méně. Většina peněz půjde na platy personálu. V tomto roce radnice zaplatí také další investice za zhruba čtyři miliony korun. Jedná se například o modernizaci osvětlení, odsávání truhlářské dílny či o nové nákladní auto.

Radnice by podle Hrvola uvítala, kdyby se zvýšil i příspěvek od Ústeckého kraje, protože divadlo má regionální přesah. Na představení do Mostu totiž jezdí i obyvatelé měst a obcí, které vlastní činohru nemají.

Unikátní hlavní budova divadla na 1. náměstí je z 80. let minulého století. Její celkovou rekonstrukci radnice neplánuje. „Do divadla investujeme hodně peněz průběžně. Jsou to věci, které nejsou vidět, protože se týkají hlavně technického zázemí,“ řekl Hrvol. Jedná se třeba o obnovu elektroinstalace či o modernizaci výtahů. Nyní se řeší prosklená část budovy, kudy uniká teplo. V plánu je projekt na výměnu velkých oken za jinou průhlednou stěnu, která by snížila energetickou náročnost objektu.

Město chce v příštích letech dál vylepšovat i budovu činoherní pobočky, loutkové a alternativní Divadlo rozmanitostí v ulici Topolová. Peníze mají směřovat do interiéru, například do nových toalet pro veřejnost. Uvažuje se také o zvelebení prostranství u budovy „Rozmáňa“, aby se u něj nescházeli vandalové a okolí ožilo kulturou. Hovoří se o studii, která by měla navrhnout uzavření prostoru, aby u divadla vzniklo chráněné kultivované území pro venkovní aktivity zaměřené hlavně na děti.