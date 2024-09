ZEDNÍCI (m/ž) Co Vám nabízíme: - Zázemí stabilní firmy s dlouholetou tradicí. - Možnost růstu a rozvoje. - Finanční ohodnocení odpovídající vašim schopnostem. - 13. plat a stravenkový paušál. - Skvělý kolektiv lidí, kteří mají rádi svou práci. - Svoz zaměstnanců do místa výkonu práce - Smlouva na HPP Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít - SOU v oboru popř. základní vzdělání s praxí ve stavebnictví min. 3 roky - Manuální zručnost. - Zájem o náš obor a ochotu se nadále rozvíjet. - Pečlivost, smysl pro detail a pro pořádek. - Spolehlivost. - Zdravotní způsobilost - Časovou flexibilitu Pokud Vás nabízená pozice zaujala, budeme se těšit na Váš životopis na email: zielinska@ela-plast.cz či telefonát na tel.č. 731 901 233 (volat Po-Pá od 7:00 - 15:30).

