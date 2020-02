„Děj vypovídá o tom, kdy už se zájem o druhé posouvá za hranici únosnosti,“ říká autor, který zároveň inscenaci v Mostě režíruje. Hra vznikla adaptací televizního scénáře známé současné německé autorky Kristin Derflerové.

Jedná se o velmi sugestivní sondu do jednoho zdánlivě normálního mileneckého vztahu. Marie je single, se svou kamarádkou zajde večer do baru. Do oka jí padne muž s tajuplným pohledem. Říká, že se jmenuje Hannes, Marie se do něj brzy zamiluje. Nový pár zažívá první milostné okamžiky, dlouhé pohledy do očí, romantickou projížďku na lodi, jenže… „Mnoho toho o sobě nevědí. Hannesovo chování je postupně podezřele zvláštní a optika příběhu se začne měnit. Není vše tak, jak se na první pohled zdálo. Dramatické odkrývání pravdy na sebe nenechá dlouho čekat. Stupňující se napětí by se dalo krájet,“ přibližuje příběh dramaturg Jiří Janků.

To, co začalo jako idyla, se změní v divadelní thriller, který diváky vtáhne do hry. Podle dramaturga to byla pro všechny herce velká výzva, protože takovýto typ inscenace neobstojí jen s pouhým technicistním herectvím. Bylo třeba otevřít svou duši, pochopit postavu a emoce hledat hluboko v nitru.

„Všichni na tento režijní koncept přistoupili a na výsledku je to znát,“ řekl dále Janků. V hlavní roli podivný psychopatického stalkera se představí Vít Herzina. Jeho vystresovanou oběť hraje Veronika Týcová. Oba mají v inscenaci několik velmi silných momentů. Drama se tak otevřeně vyrovnává s jedním z neblahých fenoménů dnešní doby. Hra bude mít premiéru v pátek 28. února od 19 hodin.

Od televize k prknům, co znamenají svět

Připomeňme ještě, že dramatik a režisér Can Fischer není pro mostecké diváky neznámým autorem. V únoru 2018 měla na Komorní scéně Městského divadla v Mostě českou premiéru jeho divadelní adaptace filmového scénáře Homevideo v režii Adam Doležala. Nyní se rozhodl na divadelní prkna převést příběh nového německého televizního filmu režiséra Jochena Alexandera Freydanka.

Fischer začínal jako vedoucí výroby v televizi. V létech 2005 – 2008 studoval herectví v Berlíně. Po získání diplomu působil v několika německých divadlech, v roce 2009 dokonce založil spolu s Lissy Pernthalerovou divadelní společnost Kreaturen Verbund.

V roce 2010 se dočkal nominace na cenu Německé kreativní a kulturní pilotní projekty. Je autorem několika divadelních her. Od loňska je zástupcem ředitele divadla Theater des Westens v Berlíně. V roce 2014 byl za svou divadelní adaptaci filmu Homevideo nominován na Cenu za hru pro mládež. Hra byla uvedena v mnoha evropských divadlech, mimo jiné v Mnichově, Zürichu, Regensburgu, Baden – Badenu a také v Mostě.