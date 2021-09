Město jako vlastník sídliště zajišťuje dezinsekci a deratizaci Chanova každý rok. Cena se pohybuje do 200 tisíc korun.

Město očekává, že s vítězem zakázky uzavře smlouvu v říjnu a práce začnou do týdne po nabytí její účinnosti. Postřik jednoho vchodu má trvat nejvýše šest hodin. Nabídky firem radnice očekává do 29. září. Hodnotícím kritériem bude nejnižší cena.

V sociálně vyloučené lokalitě jsou v plánu tři postřiky. Na první dva se má kvůli větší účinnosti použít jiný přípravek. Vybraná firma udělá na podzim i deratizaci všech bloků. Jedná se o preventivní opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Deratizace zahrne umístění 104 nástrah ve sklepech paneláků, odstraňování uhynulých hlodavců a jejich likvidaci. Odborníci mají také radnici poradit, jak omezit pronikání hlodavců do budov. „Bude vypracována písemná zpráva,“ uvádí se v zadání zakázky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.