Když skupina drzých teenagerů loudila odpoledne u mostecké sportovní haly cigarety od kolemjdoucích, nepáchala přestupek, ale mohl to být začátek něčeho horšího. Před časem 70letá Eva ve stejné ulici Deníku popsala, jak jí jeden školák skočil na záda a druhý jí rval z ruky tašku s peněženkou a doklady. Když jednoho udeřila nákupem do hlavy, oba utekli. „Asi je zarazilo, že jsem se bránila,“ vysvětlila seniorka, která policii nic nehlásila. Její zážitek stále není ojedinělý.

Dětské gangy život na sídlištích sice neochromují, ale nadále zhoršují pocit bezpečí. Navíc se ukazuje, že větším rizikem jsou ti mladší. Zatímco v letech 2018 a 2019 klesl na Mostecku počet stíhaných mladistvých ve věku od 15 do 17 let z 67 na 55 osob, počet stíhaných dětí do 14 let naopak vzrostl z 59 na 91. Žádná jiná skupina kriminálníků loni takto neposílila. Vyplývá to ze zprávy o loňské činnosti policie, kterou obdrželi mostečtí zastupitelé. „Dětské gangy trápí mnoho občanů,“ povzdechla si opoziční politička Berenika Peštová (ANO).

Policii se přesto daří většinu teenagerů vypátrat a případy objasnit. „Jsou to jedni a ti samí pachatelé,“ sdělil zástupce policejního ředitele Jindřich Bergmann. Kriminalisté využívají místní znalost i kamer městské policie. Podle Bergmanna je ale problém dostat nezletilé do ústavu nebo pod nějakou kontrolu.

Policisté už v únoru informovali 19 starostů z Mostecka o znepokojující situaci, že loupeže páchají mnohdy osoby mladší 18 let. Starosta Obrnic Stanislav Zaspal tehdy upozornil na nezájem rodičů výchovné problémy řešit. Například jedna skupina nezletilých zvládla od dubna do června 2019 sérii devíti loupeží na seniorech v Mostě. „Dětské gangy fungují i v jiných městech, není to jen příznakem Mostu,“ upozornil Bergmann.

Na Mostecku mají nezletilí na svědomí hlavně krádeže, násilné trestné činy s loupežemi a výtržnictví. Děti tvoří ale jen zlomek celkové kriminality, která se loni zhoršila. Počet trestných činů meziročně stoupl z 2 559 na 2 994. Typickým pachatelem násilné kriminality je chudší mladší muž se základním vzděláním, který má sklon k agresivitě, alkoholu, drogám a recidivě.

Zvýšení celkové kriminality je ale zkreslené změnou předpisů. Zanedbání povinné výživy se dříve vykazovalo jako trestný čin až od zahájení stíhání, ale od roku 2019 už od prověřování skutku. V této kategorii proto bylo loni o 108 případů víc. Na vyšší kriminalitě se také podílí víc případů ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mohou častější dopravní kontroly.

Navzdory horší bilanci policie označila bezpečnostní situaci na Mostecku za stabilní. Pozitivní je třeba pokles počtu vloupání do bytů a aut a vysoká objasněnost trestných činů. „Zvedla se nám na 63,6 procenta. To je luxusní výsledek v rámci České republiky ve srovnání s dalšími okresy,“ uvedl Bergmann.

Co se příliš nemění, jsou podle policie faktory, které dělají z Mostecka komplikovaný rajón: nezaměstnanost, nepříznivá sociálně-ekonomická skladba obyvatel a zhoršené občanské soužití. „Není to jednoduchá práce,“ zastal se policistů mostecký primátor Jan Paparega (ProMost).

Aby dlouhodobě nepříznivou situaci v Mostě zlepšila, rozjíždí radnice pilotní projekt Dobnerovka, který prosadil zastupitelský výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů. Město podpořené partnerskými institucemi chystá memorandum o spolupráci s pronajímateli bytů, aby mohlo přes svou společnost Mostecká bytová ovlivňovat, komu je pronajímán byt. „Je to úplně nový přístup. Zatím jsme se snažili spíše o represi vůči problémovým nájemníkům a pronajímatelům,“ řekl předseda výboru a radní Jiří Nedvěd (ProMost).

Cílem je, aby vlastníci bytů rušili nájmy lidem, kteří opakovaně porušují domovní řád a páchají přestupky. Město pak pomůže sehnat vhodné nájemníky a mezitím si prázdné byty pronajme. Letos se začne se v sociálně vyloučené lokalitě Dobnerovka, kde jsou čtyři věžáky s celkem 312 byty, z toho 24 s velmi problémovými nájemníky. Po půl roce se má projekt zhodnotit a případně rozšířit do dalších lokalit. Třeba tam, kde operují dětské gangy, které se nedaří z města vytěsnit.