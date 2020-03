„Čekáme na babičku, pak nakoupíme a musíme mazat domů, kde si pořádně umyjeme ruce,“ popsala. Nejvíc se bojí toho, že její děti někdo nakazí a že vláda zavře všechny obchody. „Podle mě se to chystá, ale já nemám žádné zásoby,“ dodala.

Podle premiéra Andreje Babiše není důvod se obávat, že by nebyly potraviny. „Není potřeba nakupovat zásoby. Jednali jsme s maloobchodními řetězci a ty mají dostatek zásob. Ani dovoz potravin není a nebude ohrožen,“ prohlásil premiér po pátečním mimořádném jednání vlády.

Ta čelí v Mostě i kritice, že kvůli stavu nouze zrušila provoz stravovacích zařízení ve velkých nákupních komplexech. „Je to pro nás krutá likvidační situace. V tom, co provedli, nespatřuji žádnou logiku,“ prohlásil provozovatel jednoho ze zavřených občerstvení v Centralu. „Proč umožní fungovat všem ostatním a nám, výrobcům potravin, zakážou prodej? Zatím nejsme schopni odhadnout, co to s námi udělá a co bude s našimi zaměstnanci,“ dodal obchodník, který ve svém podnikání takové krizi ještě nečelil.

V Centralu, který posílil úklid a dezinfekci, je mimo provoz i Dětský svět. Největší obchodní dům v okresu také odvolal všechny plánované akce. „Opatření vyplývající z nařízení vlády plně respektujeme, zdraví nás všech je na prvním místě,“ oznámil ředitel Martin Koštíř.

Hygienici v pátek před polednem potvrdili, že v okresu Most nebyl zaznamenán žádný případ nákazy COVID-19 způsobené novým typem koronaviru. V preventivní karanténě nařízené hygieniky nebo praktickými lékaři jsou na Mostecku desítky lidí, kteří se vrátili hlavně z Itálie. Na školáky a studenty, kteří mají volno kvůli zavřeným školám, se karanténa nevztahuje, ale vycházky ven mezi lidi by měli omezit. „Platí pro ně doporučení nezdržovat se ve větších skupinách a spíše se izolovat,“ sdělil mostecký epidemiolog Josef Kočí.

Města na Mostecku zavřela svá kulturní a sportovní zařízení. V Mostě, kde už ztichly například aquadrom, divadlo, kino, knihovna, Repre, sportovní hala a SVČ, se v pondělí 16. března zavřou do odvolání městské školky a jesle. Doma tak zůstane 1 800 dětí od 3 do 6 let. „Je výjimečná situace a musíme se jí podřídit všichni,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Podle něj počty dětí během týdne stejně výrazně klesaly a nové opatření vycházelo i z doporučení ministerstva školství. „Nechtěli jsme školky zavřít od pátku, aby měli rodiče časový prostor se na změnu připravit a přes víkend se s ní nějak popasovat,“ řekl primátor. Rodič, který zůstane s dítětem doma, může po státu požadovat ošetřovné. Formuláře pro zaměstnavatele s potvrzením o uzavření školky měly mateřinky v pátek připravené. Rodiče informovaly, že se mohou v péči o dítě vystřídat.

Krizový štáb Ústeckého kraje vyzval zřizovatele školek, aby je nechal otevřené, protože je potřebují pro své děti hlavně zdravotníci. Litvínov zatím nechal školky v provozu, ale posunul zápis do 1. tříd základních škol na 22. a 23. dubna. V pátek radnice zavřela městskou knihovnu a výstavní prostory zámku Valdštejnů. „Musíme samozřejmě zrušit i veškeré kulturní akce pořádané městem v následujících třiceti dnech, což nás samozřejmě mrzí,“ uvedla starostka Kamila Bláhová.

Úřady měst pracují bez omezení, lidé ale mají přednostně využívat telefonickou či e-mailovou komunikaci. MHD funguje bez omezení kromě zrušených školních linek a posilových spojů. Krajská autobusová linka do německého Olbernhau končí v Brandově u hřiště, protože přes hranice nesmí.