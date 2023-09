FOTO: Dětem začala škola. Podívejte se na novopečené prvňáčky z Mostecka

V pondělí 4. září začal nový školní rok. Do lavic usedla řada dětí poprvé, pro ně i jejich rodiče jde o významný den, který budou mít pravděpodobně navždy v paměti. Podívejte se do galerie prvňáčků z okresu Most z jejich prvního školního dne.

Prvňačka Terezka navštěvuje 18. ZŠ v Mostě | Foto: Čtenář Deníku