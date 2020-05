Sucho mění plánování ve městech. Lokální projekty začínají více reagovat na globální změnu klimatu.

Sucho je vidět i na náspu nové silnice u jezera Most. V pozadí vykukuje věž děkanského kostela a výšková budova SHD-KOMES. Mrak nad nimi sice přinesl déšť, ale vody bylo málo. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Šedesátiletý Alois z Litvínova pracuje na stavbách. To, co na jaře vidí pod zemí, mu dělá starosti. “Když kopeme bagrem, v metru a půl je stále sucho,” říká u prázdného Pilařského rybníku, kde po šichtě relaxuje a těší se z prvních kapek májového deště. Přeje si, aby pršelo měsíc. K napuštění zanedbávaného vodního díla by to ale nestačilo. Dělník přesto sní o tom, jak jednou zase uvidí hladinu s plovoucími kachnami. “I teď je to příjemné místo na odpočinek. Přijdu z práce, sednu si, dám si pivko a pozoruji lidi. Když je hezky, lavičky jsou plné,” vypráví nad vyčištěným betonovým dnem.