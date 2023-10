Jedno z největších deskoherních setkání v severních Čechách pokračovalo v sobotu 7. října v mosteckém hotelu Cascade. Třídenní akce DeskOFFky s volným hraním, soutěžemi a doprovodným programem vyvrcholí v neděli. Jedná se o čtvrtý ročník.

„K novinkám patří workshopy barvení figurek a práce s umělou inteligencí. Návštěvníci si tak mohou vyrobit vlastní hru s vlastním designem a odnést si ji domů. Je to dovednost do 21. století. Chceme zkrátka spojit zábavu s něčím užitečným, aby se lidi něco nového naučili,“ řekl Deníku Petr František Machovec z pořadatelského spolku Rotaract club Most.

Návštěvníci mohou s ostatními nadšenci soutěžit, nebo si jen tak hrát a zkoušet s mentory hry od předních vydavatelství jako jsou Albi, Mindok, Blackfire, REXhry, Dračí hlídka, Tlama games, DINO toys, Letokruhry, Maty Moves, Fox in the box a Kikimora. Na akci je zhruba 250 unikátních titulů. Jsou to většinou hry staré jen rok či dva. „Snažíme se pro DeskOFFky zajistit to nejnovější, co je na trhu. Dokonce tu máme i tituly, které ještě nejsou volně v prodeji, takže v Mostě je to exkluzivní premiéra,“ sdělil Machovec.

Jednodenní vstupenka na akci stojí 75 korun, zvýhodněná třídenní byla za 150 korun. Na sobotní program navazuje v hotelové vinárně večerní after party s dýdžejem. V neděli 8. října akce pokračuje od 9 do 18 hodin. Pořadatel očekává, že hraní se celkově zúčastní na pět set návštěvníků. Soutěže zahrnují velký turnaj s desítkou složitějších her, za které se sbírají body a nejlepší hráči nakonec obdrží velký pohár a hodnotné ceny. Méně náročnou alternativou jsou miniturnaje, kdy dospělí či děti hrají mezi sebou jednodušší a rychlejší hry a pak hned odházejí s výhrou.

Setkání doprovází prodejní stánky, fotokoutek a dobročinnost. V sobotu se návštěvníci mohli na akci zaregistrovat do evidence dárců krve a kostní dřeně a nezištně tak pomoci druhým.

Zdroj: Martin Vokurka