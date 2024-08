„Dycky Most, dycky most!“ křičely děti na bruslích, když projížděly kolem plovoucího fotopointu s obřím nápisem MOST, který byl ve středu 14. srpna odtažen od hlavní pláže do ochranného přístavu vzdáleného jeden kilometr. Důvodem transportu byla mimořádná situace – ponoření a naklonění fotopointu poté, co na něj v úterý vlezly přes zákaz desítky lidí.

„Takhle atrakce skutečně měla sloužit jako místo, kde se z nově vytvořeného mola budou lidé na jezeře fotit. Samozřejmě čekali jsme, že na fotopoint občas někdo vyleze, kdo nebude respektovat zákaz vstupu. Ale že na něj budou chodit rodiny s malými dětmi, dospělí a budou tam ležet, opalovat se nebo dokonce z písmen skákat do vody, takovou lidskou hloupost jsme opravdu nečekali,“ informoval primátor Marek Hrvol.

Podle něj docházelo k vykázání z fotopointu, ale za chvíli byl opět v obležení. „Budeme řešit, co dál. Existuje jen pár variant. Tou nejhorší je pro mě úprava konstrukce a změna na pochozí molo s tímto nápisem, čímž by se ale ztratil původní záměr. Druhá varianta je vytvořit bariéry dokola desky, což by zabránilo vstupu na platformu,“ dodal primátor. Případné prohřešky by řešila speciální hlídka strážníků.

Podle dvou svědků byly v době ponoru na fotopointu desítky lidí, hlavně děti. „Nalezly na ten nápis a začaly se předhánět, kdo to dřív potopí. Schválně si stoupaly na okraj,“ sdělila pracovnice půjčovny sportovních potřeb. Podle její kolegyně lidé lezli na konstrukci každý den navzdory upozorňování i zákazovým cedulím na písmenech.

Nedalo se to prý uhlídat. V úterý to však byl extrém. „Děcka to měla jako nějakou hru. Při naklonění to mohlo někoho bouchnout do hlavy,“ sdělila druhá svědkyně. Půjčovna předtím ošetřovala drobná poranění, které si lidé způsobovali lezením na objekt. Prostor na hladině je teď prázdný. „Alespoň se nikdo neutopí,“ zaznělo na hlavním molu, kde zůstává menší fotopoint ve tvaru olympijských kruhů.

Přivolaní odborníci ve středu fotopoint odpojili ode dna a s plovoucí servisní plošinou odtáhli konstrukci do odlehlého malého přístaviště, kde ji zabezpečili. Jak tam bude dlouho, nikdo neví. „Musí se vymyslet řešení, co s tím dál. Zařízení se městu rozhodně líbí, ale co s těmi lidmi? Takže se zvažuje, jestli je tam pustit, nebo ne,“ řekl jeden z techniků, který s kolegy žádné poškození konstrukce nezjistil. „Ono se to nepotopilo. Pod tíhou desítek lidí se to zanořilo a naklonilo. Jakmile ty lidi slezli, tak se to vrátilo do původního stavu,“ dodal.

Plovoucí platforma byla u pláže instalována v červenci s pomocí podvodních betonových závaží, která díky náročnému vybalancování stáhla konstrukci pod vodu tak akorát, aby písmena zůstala v rovině a těsně nad hladinou. „Bylo to luxusní, ale nebylo to konstruované na to, aby na to někdo chodil,“ upozornil technik. Kotvení zajišťovaly řetězy spojené s betonovými bloky na dně. Vše dohromady váží několik desítek tun.

Kdyby se na konstrukci lidem vstup povolil, musela by se část závaží odejmout. Jenže to by snížilo celkovou stabilitu objektu za nepříznivého počasí. Závaží totiž táhne zařízení do určité míry dolů a brání převrácení.

Odborníci nečekali, že chování lidí vyřadí funkční atrakci z provozu. „Tušili jsme, že se najde pět pitomců, kteří na to vlezou, ale nic by se nedělo. To, co se tam stalo v úterý, byl prostě brutál. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ řekl technik.

Se spolupracovníky zažil při červencové instalaci podobnou situaci při ladění stability a ponoru. „Naklonili jsme to jen trošku, a i tak to bylo nepříjemné. Nechápu lidi, co to v úterý naklonili víc, skoro až vodorovně, a přitom tam furt byli a vypadali samé juchú. To už je skoro dementní chování,“ uvedl technik. Podle něj největší škodou je, že funkční zařízení, do kterého město investovalo, nemůže sloužit lidem kvůli lidem.

Městská policie obdržela v úterý po půl druhé odpoledne oznámení o tom, že konstrukce s nápisem MOST na jezeře Most se naklonila z důvodu vstupování většího počtu osob na konstrukci. „Konstrukce byla nakloněna a částečně ponořena po dobu přibližně dvou minut,“ sdělil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

„Vstupování osob na konstrukci je zakázáno několika nápisy po obvodu celé konstrukce a zároveň je zákaz zakotven v provozním řádu. Nemohli jsme předpokládat, že lidé budou v takové míře riskovat, porušovat provozní řád a nebudou respektovat zákazové cedule na konstrukci, a to včetně rodin s malými dětmi,“ dodal ředitel.

Městská policie v současné době nemá žádné plavidlo ani proškolený personál pro zásah strážníků na vodě. „Rozhodli jsme se pro příští sezonu pro jezero Most připravit specializovanou vodní hlídku. To znamená zakoupit vhodné plavidlo, nastavit pravidla, kompetence a povinnosti těchto specializovaných hlídek a samozřejmě zajistit dostatečný počet proškolených zaměstnanců s potřebnými oprávněními a dovednostmi,“ oznámil ředitel.

Další fotopoint Fotopoint má zatraktivnit i hrad Hněvín, kde je v plánu nová vyhlídka. Spojovat bude hrad s okolní krajinou a návštěvníkům nabídne výhled na jezero Most a Krušné hory. Speciální fotopoint bude na lávce, kde si návštěvníci hradu budou moci pořídit snímek s hradem nebo jezerem v pozadí. Náklady vyjdou na tři miliony Kč bez DPH. Práce mají začít letos.

Panuje shoda, že objekt byl před incidentem v pořádku. „Ta věc nebyla určena to, aby se na ni lezlo. Byla designovaná na povětrnostní vlivy, aby byla stabilní vůči vlnám a větru,“ řekl zástupce firmy, která letos zhotovila návrh fotopointu. Ten byl vytvořen společně s centrálním „olympijským“ molem ve tvaru kruhů s lavičkami a přístřeškem půjčovny vybavení pro vodní sporty.

„Olympijské molo a fotopoint MOST byly navrženy na hladině Mosteckého jezera v souvislosti s pořádáním Olympijského festivalu 2024. Po skončení olympiády mají tyto objekty i nadále plnit funkci turistického cíle se zajímavou nabídkou rekreačních aktivit u mosteckého jezera,“ píše s v původním návrhu Ateliéru Unipark, který je také autorem 3D bludiště s rozhlednou v parku Šibeník. Podle ateliéru měl obří fotopoint, viditelný z velké vzdálenosti, vyzdvihovat jedinečnost místa a měl podpořit zlepšování image města Most.