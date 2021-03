Známé rodinné vinařství s vinnými sklepy, prodejnou a dalším zázemím sídlí na hranici tří okresů. Pohyb mezi nimi je však kvůli epidemii koronaviru omezen. Areál s víny je ještě v okresu Most, ale pár set metrů dál je už Lounsko a Teplicko, odkud ubylo příjezdů. Spojovací silnici na okraji vísky Chrámce navíc hlídá smíšená policejní a vojenská hlídka.

Zdroj: Deník„Jsme hrozně smutní z toho, že sem téměř nechodí zákazníci. Schází nám ten ruch,“ povzdechne si ve své kanceláři jednatelka Českého vinařství Chrámce Kateřina Kreisinger. Ve vinařství je po hektickém podzimu a po předvánočním období vždycky klidnější atmosféra. Takový zkrátka bývá u vinařů konec zimy, hlavně leden a únor. Letošní předjaří je ale kvůli lockdownu ještě mrtvější. „Třetí týden jsme zavření,“ říká vinařka. Slovem zavření nemyslí úplnou izolaci, ale omezení kontaktu s drobnými zákazníky z jiných regionů, na které tu byli celá léta zvyklí. „Když sem nechodí, tak je to tady takové smutné,“ svěřuje se jednatelka. Obchody se podle ní na začátku roku rozbíhají vždy pomalu, teď je to ale citelnější než dřív. Před Velikonocemi naštěstí pomáhají větší odběratelé a občas se zastaví i lidé, kteří za prací mezi okresy pendlují.

Prodej vín přímo v areálu vinařství funguje dál bez přerušení kromě víkendů. V provozu je během celého roku e-shop, na kterém není znatelný žádný nárůst, ale ani pokles. Loni, když začala první omezení kvůli covidu a vinařství nevědělo, co bude dál, víno prodávalo za nízkou cenu. Letos si to ale nemůže dovolit, protože vína není dostatek. Vinařství, které může jezdit přes všechny okresy, vozí objednaná vína vlastním autem. Míří i do Prahy, Děčína, Hradce Králové, Mladé Boleslavi a Turnova. Co nerozveze, předává přepravní službě. Zlepšit odbyt se snaží i podniková prodejna Vinárna U Divocha v Mostě.

V zákulisí podniku, který vyrábí i košer víno, se toho navzdory koronakrizi moc nezměnilo. Celé vinařství, výroba vína a pěstování vinné révy, je v provozu po celý rok bez ohledu na to, co se děje ve společnosti. „V současné době ukončujeme řez révy vinné a začínají se vázat tažně,“ popisuje běžné práce jednatelka. Vinařství také připravuje další výsadbu jednoho tisíce keřů. Brzy se pro ně začnou hloubit díry. Nejedná se o novou vinici, ale o postupnou dosadbu v místech, kde původní réva uhynula během suchých let.

Pracuje se na všech vinicích v okolí Mostu. Během zimy se také opravují drátěnky, sloupky a to, co se poničí během celého roku. Zaměstnanců má vinařství tak akorát, brigádníky neshání.

Vinařství vzniklo v Chrámcích v roce 1967 na bývalém Státním statku Most. Víska, kde žije jen pár desítek obyvatel, leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zdejší krajina lidem poskytuje i v těžké době útěchu. „Já jsem tu maximálně spokojená. Je tu klid. Kdykoliv můžu vyběhnout ven. To je pro mě ideální, že tu mám svobodu,“ říká Kateřina Kreisinger.

Vinice v Chrámcích byly prvními obnovenými vinicemi na Mostecku. O mosteckém vinařství existují písemné záznamy od roku 1207. Vino se ve středověku vyváželo i do Saska. Vinice tehdy vlastnil v Mostě skoro každý měšťan. Zanikly až po první světové válce. Vinařství začal obnovovat v 60. letech minulého století Ivan Váňa, otec současné jednatelky.

Chrámce jsou součástí obce Skršín, které patří i sousední Dobrčice. Dohromady mají necelé tři stovky obyvatel.