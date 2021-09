Jednasedmdesátiletá Blanka Šretrová jde na benzinku vsadit si Sportku. V jejím případě to znamená kráčet zanedbanou ulicí bez laviček, hezkých zákoutí a obchůdků. Benzinka stojí na okraji mosteckých Velebudic, kde se lidé pěšky moc nepromenádují. Tato městská část je totiž průmyslovou zónou bez sídlišť. Seniorka je jednou z mála Mostečanek, která ve Velebudicích dlouhodobě bydlí. Žije v bytě 1+3, který je s několika dalšími domácnostmi součástí velkého komplexu místní střední technické školy.

„Třicet let jsem pracovala ve školní vrátnici,“ vysvětluje žena v penzi. Bydlet nepřetržitě na jižním okraji Mostu, kde nejsou parčíky, klasické uličky ani kulturní akce, pro ni není problém, jak by se mohlo na první pohled zdát. Bývalá vrátná říká, že je ve Velebudicích spokojena a do paneláku ve městě by nešla. Cení si hlavně toho, že má klid, který by v některých problémových lokalitách sotva našla. „Jezdí sem autobus pětadvacítka, takže když chci do města, tak si tam můžu zajet,“ tvrdí. Kdysi bydlela ve starém Mostě, ale co stálo v minulosti na místě, kde začala pracovat a žít, si už nepamatuje.

Velebudice byly prastarou vesničkou, písemně zmiňovanou už v roce 1227. Zemědělská obec patřila ve středověku mosteckému hradu a pak městu. Měla kolem dvou set obyvatel, z nichž část od 19. století pracovala na okolních šachtách. Po válce se Velebudice osamostatnily, ale v 60. letech minulého století se staly osadou sousední obce Skyřice, která měla víc domů i obyvatel. Obě vesnice začaly před necelými padesáti lety postupně zanikat kvůli rozšiřovaná důlní Velebudické výsypky a výstavbě průmyslové zóny. Ta se pak stala místní částí nového Mostu a dostala název Velebudice, protože většina zóny vznikla v katastru této obce. Technická škola vznikla ale přesně tam, kde stály Skyřice s kaplí.

Zdroj: DeníkKromě střední technické školy, která navázala na činnost hornických učilišť v okrese a ve své době byla s dílnami a internátem, největší v republice, jsou ve Velebudicích továrničky lehkého průmyslu, autoservisy, autobazary, velkoobchod potravin, sběrna odpadu, sídlí tu veterinární správa, městské technické služby, archiv, řada firem, komerční ubytovna a hasičská stanice, která prochází renovací. Ke známým podnikům, které již zanikly patří Severografia, která tiskla knihy.

Největší atrakcí a dominantou celé oblasti je hipodrom, který leží na vrcholu rekultivované Velebudické výsypky. Koňské dostihy se na travnaté dráze konají od roku 1997. Letos budou ještě dva sobotní dostihové dny, a to 16. října Cena zimního favorita a 30. října Českomoravská cena. Pořadatelé si přejí, aby se epidemie covidu nezhoršila. „Doufáme, že nezačnou platit nové restrikce a že dostihové dny se uskuteční v běžném režimu s diváky,“ říká Nikola Černá ze společnosti Hipodrom Most. Do areálu na dostihy má opět jezdit zdarma kyvadlová autobusová doprava. Parkurové závody jsou v plánu v sobotu 18. září. Program dostihové sezony na rok 2022 se ještě připravuje.

Hipodrom slouží i jako volnočasový areál. Pro veřejnost je otevřený bezplatně do října od 10 do 21 hodin. Podmínkou vstupu je, aby návštěvníci respektovali provozní řád a měli psy na vodítku, protože v areálu se pohybují koně. Na hipodromu se dá využívat bruslařská dráha podél dostihové trati, dětské centrum s hřišti, griloviště a fotbalgolf. V dostihové dny je areál pro tyto volnočasové aktivity uzavřen.

Na rekultivované výsypce je i golfové hřiště. Město Most nyní řeší zásobování užitkovou vodou pro závlahový systém obou areálů. Součástí díla, na které byla v srpnu vyhlášena veřejná zakázka, je automatická čerpací stanice na hipodromu i hřišti.