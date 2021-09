/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Pojďte s námi na procházku po vesnicích, vesničkách i městech Mostecka. Poznávejte s námi místní obyvatele a nahlédněte do životů jejich obcí. Další díl právě připravujeme!

Deník na návštěvě | Foto: Deník

Reportér Mosteckého deníku Martin Vokurka navštíví příští týden mosteckou místní část Starý Most. Přestože staré město zaniklo a místo něj je jezero, název Starý Most pro tuto oblast zůstal a je to stále používaná adresa.