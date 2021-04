/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Obecní úřad Skršín se kromě Skršína stará také o malé obce Dobrčice a Chrámce. I když se jedná o venkov, vísky mají potíže s dopravou. Hlavně Skršín a Chrámce potřebují zklidnit silniční provoz, který prochází zastavěným územím. V oblasti s necelými třemi stovkami obyvatel se má zlepšit také nakládání s odpadními vodami a očekává se oživení společenského života. Vyplývá to z rozhovoru se starostou Skršína Davidem Suchánkem.

Jak jste loni čelili ve Skršíně, Chrámcích a Dobrčicích koronavirové krizi a jak ji zvládáte letos?

Určitě se zkomplikovalo čerpání peněz od státu. Loni pozastavil některé dotační tituly, což byl pro nás problém. V letošním roce se v tomto ohledu situace zlepšila a s vyhlášenými dotačními programy se seznamujeme. Je to ale běh na dlouhou trať, navíc příspěvky od státu nejsou vždy pro obce finančně výhodné. Bohužel, současná doba ekonomice nepomáhá. Co se týče běžného života během covidu, naše ženy loni například šily pro obyvatele roušky, když se ještě mohly nosit. Nyní řešíme možnost očkování v naší obci, pokud by byl zájem. Ten nápad dostal jeden místní občan. Jde o to, že by se zajistila vakcína, domluvil by se zdravotník a vyhradil se prostor na obecním úřadě, kde bychom nabídli obyvatelům našich obcí proočkování.