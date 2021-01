Vystudovaná ekonomka říká, že starostování bere jako poslání, tak jak to vnímal i její tatínek. Ten v Havrani ještě za éry národního výboru pomáhal obec zvelebovat. „Mým hnacím motorem je také to, že v Havrani bydlím od dětství a že je třeba pokračovat v tom, co jsme tu začali," říká 63letá členka ČSSD, která dříve pracovala v autodopravě na Vrbenském.

Co se loni obecnímu úřadu podařilo udělat?

Přestože začal covid, zrealizovali jsme dvě velké investiční akce, které jsme zafinancovali z vlastních ušetřených zdrojů, protože dotace se nám nepodařilo získat. První akcí byla výstavba komunikace v Saběnicích, která stála téměř dva miliony korun a v současné době je zkolaudována. Tím plníme i náš volební program, ve kterém máme, že každý rok opravíme jednu silnici. Další, ale daleko větší akcí, co se objemu financí týče, byla revitalizace zeleně a úprava bezejmenného vodního toku v centru Havraně, kde je takzvaná „rokle“. Došlo tak ke spoutání toku, do kterého proudí dešťové vody z horní části obce a tečou do Srpiny. Vykácelo se velké množství dřevin, hlavně náletových, a nahradily je nové stromy a keře. Dále jsme nechali upravit svahy a vybudovat lávku a přístupové cesty pro pěší.



Už je to všechno hotové?

Tato akce byla ukončena v prosinci, nyní dáváme dohromady dokumentaci pro kolaudaci. Ještě chceme osít trávu a dodělat drobné terénní úpravy. Posezení se stojanem pro kola je už hotové, takže se tu mohou zastavit i cyklisté. Celá akce stála 6,5 milionu korun, které si obec našetřila.

Proč jste se vůbec do úprav „rokle" pustili?

To prostranství bylo nehezké a zarostlé. Někteří lidé do něj házeli po dlouhý čas odpad, dokonce i staré pneumatiky, ale černá skládka se obtížně uklízela. Nedalo se tam skoro vstoupit a pozemek udržovat čistý, protože tok byl rozvolněný a kolem něj bažina.



Dětské hřiště s prolézačkami v horní části „rokle“ jste také obnovovali?

V něm doplňujeme herní prvky průběžně. Teď máme připravenu lanovou pyramidu. Pro Moravěves chystáme na jaře řetězovou houpačku a pro Saběnice pejska na péru.

Neoplocený hruškový sad pod hřištěm u „rokle“ patří obci?

Ano, ten jsme ponechali. Kolem hrušní bylo dříve křoví s nepořádkem, ale odstranili jsme ho a lidi to ocenili. Stromy jsou prořezané a chemicky neošetřené a na podzim si může hrušky kdokoliv natrhat.

Je něco, čemu se obec věnuje neustále?

Toho je celá řada, zmíním třeba náš bytový fond, který je nutné opravovat. Obec má padesát bytů, z toho osm pečovatelských bytů pro seniory, které jsou v budově bývalé základní školy, kde máme i mateřinku, která se také před třemi lety rekonstruovala. Každý rok děláme alespoň jednu větší investiční akci. Patřilo k nim i multifunkční hřiště z takzvaných patnácti ekomiliard, vrchní stavbu jsme si zaplatili sami, spodní nám hradilo ministerstvo financí.



Co plánujete udělat letos?

Chystáme se na rekonstrukci naší sokolovny, což je největší stavební akce od doby, kdy jsem byla zvolena starostkou. Projekt na kompletní rekonstrukci sokolovny zahrnuje celý interiér, tedy hlavní sál, prostor s hospodou a horní byt. Počítáme také s úpravou přilehlého okolí a s parkovacími plochami, které tam chybí. V současné době projekční kancelář připravuje dokumentaci pro získání stavebního povolení. Musí se vyjádřit hasiči, hygiena a další dotčené orgány. Předpokládaná cena rekonstrukce je zhruba třicet milionů korun. Pokud se nám podaří získat maximální dotaci od ministerstva pro místní rozvoj, ušetřili bychom třetinu nákladů. Zbytek by pravděpodobně pokryl úvěr.

Když dotace nebude, stavbu odložíte, nebo ji uděláte z úvěru?

Velká část zastupitelstva by do úvěru šla. Už jsme si to vyzkoušeli na mateřince, kde nám půjčka pomohla. Kdybychom neustále čekali jen na dotace, stavební povolení propadne a bude problém. Statik řekl, že sokolovna je ve špatném stavu a na řešení máme jen tři roky. Může se zbortit strop, takže čas nazrál.



Na co obec sokolovnu za normálního stavu používá?

Děláme tam dva plesy za rok, pak dětské akce, mikulášskou a dětský maškarní ples a také tam pořádáme oslavu MDŽ. V sokolovně je i srpnová pouťová zábava a myslivci tam mají poslední leč. Cílem rekonstrukce také je, aby se budova dala využívat i na menší akce, třeba na oslavy různých jubileí. Proto máme v projektu přístavek v zadní části budovy, kde by byl druhý vchod.



Máte ještě pro letošek nějaké další projekty?

Rádi bychom uskutečnili výstavbu komunikace v obci Moravěves. Máme už stavební povolení a zažádali jsme o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj. Čekáme na jaro, jestli s žádostí budeme úspěšní. Připravujeme i revitalizaci rybníku v Moravěvsi, zpracovává se projekt a zároveň s ním se vyřídí stavební povolení. Máme uzavřenu smlouvu se společností, která nám pomůže s výběrovým řízením na zhotovitele. I na tento projekt chceme získat dotaci.



Proč zrovna rybník?

Je zanesený bahnem, líhnou se v něm komáři a lidi to obtěžuje. Navíc jsme u rybníka obnovili kapličku a chceme, aby byl v pořádku celý prostor. Rybník tvoří náves a ta by měla obec reprezentovat.

Je pravda, že Havraň převzala od římskokatolické církve kostelní hřbitov?

Ano, hřbitov je od loňského září obecním majetkem. Bereme to jako službu pro občany. O areál se stejně celá léta staráme, udržujeme zeleň a platíme za vodu. Je tam ale spadlá zeď, takže nás čeká stavba nové. Letos si to papírově připravíme a pak rozhodneme, kdy se pustíme do opravy. Musíme počítat s připomínkami, protože areál je kulturní památkou.



Hřbitov jste dostali i s kostelem svatého Vavřince?

Ne, kostel zůstal církvi. Máme tam tedy věcné břemeno, kdy musíme umožnit přístup ke kostelu. S tím ale není problém. Starosti budou se hřbitovem, pro který upravujeme řád pohřebiště a stanovíme poplatky. Chceme, aby hřbitov hezky vypadal. Ještě projednáme, co uděláme s poškozenými starými náhrobky nebo s těmi beze jmen. Jsou tam dost zastoupeny německé rodiny, které v obci dávno nebydlí.



Máte v obci nějaké potíže?

Jeden z nešvarů, co se nám tady rozmohl, je, že lidi venčí venku psy, ale neuklidí po nich. Když pak naše údržba seká trávu, není to příjemné. Část obyvatel také netřídí odpad, plast dávají do komunálu. Pak je ještě problém v parkování. Aut na venkově přibylo a obce na to nejsou připraveny. Kdo má menší dvorek, nechává auto na ulici. Udělat všem stání, na to zatím nejsou peníze. V posledních letech spíše řešíme problémy s kanalizací. Loni obec ze svého rozpočtu napojila čtyři domy. Naštěstí nedaleká průmyslová zóna má už vlastní větev. Propojení s obecní nedělalo dobrotu.

Těch padesát obecních bytů máte obsazených?

Ano, máme a také evidujeme přes dvacet žádostí o byt. Není to klasický pořadník, ale seznam jmen našich obyvatel, kteří mají o byt zájem. Obecní bytový fond chráníme pro naše lidi a když se nějaký byt uvolní, nájemníka vybíráme podle situace v rodinách.



Chtějí v Havrani, Moravěvsi nebo Saběnicích bydlet i lidé z města?

Minimálně jednou týdně odpovídám na dotaz lidem, kteří tady chtějí koupit pozemek nebo dům. Řada nemovitostí u nás přechází na děti nebo vnoučata, ale jsou i případy, že domy se prodávají přes realitky. Zájemcům o bydlení proto doporučuji, ať sledují realitní trh, protože takové obchody jdou mimo obecní úřad. Informace, že někdo chce najednou dům prodat, se k nám kolikrát ani nedostane.



A co obecní pozemky pro výstavbu vilek?

Před lety jsme zasíťovali třináct parcel u kostela a další za sokolovnou a na obou místech se bydlí. Teď připravujeme projekt na inženýrské sítě pro osm rodinných domků v Moravěvsi za rybníky a rádi bychom na to získali peníze z ekomiliard. Už se vyřizuje stavební povolení. Pro bydlení máme v rezervě další pozemky, ale ty přijdou na řadu až v dalších letech, pokud bude zájem. Nemůžeme se v krátké době zahltit výstavbou.

Havraň má šest stovek obyvatel a leží zhruba šest kilometrů od Mostu. Je klasickou starobylou vesnicí, která prosperovala ze zemědělství a řemesel. První písemná zmínka o Havrani je z roku 1281. Obec kdysi patřila městu Most a hrušky z jejích sadů se prodávaly i do Ruska. Havraň také byla regionálním centrem cukrovarnictví. Cukrovar z roku 1882 však koncem minulého století zanikl. Havraně se nedotkla povrchová těžba uhlí. U obce byly dříve jen malé šachty, které budoucnost obce neohrozily.