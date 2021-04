Rekonstruujete obecní úřad. Co to obnáší?

Je to kompletní rekonstrukce za zhruba pět milionů korun, které z větší části pokryjeme z dotací. Práce by měly být hotové v květnu, ale bude záležet na počasí. Už se vyměnila všechna okna a kromě fasády bude zateplená i střecha. Máme tu i nové tepelné čerpadlo voda-vzduch pro úsporné vytápění. Dřív jsme měli běžný kotel na tuhá paliva.

Zdroj: DeníkCo se změní pro občana?

Zlepší se přístup k budově a schody nebudou tak strmé. Bude u nich zvonek, aby lidi s omezením pohybu nemuseli chodit nahoru. Je to starší vilka, kde byla dřív školka, a nejde ji udělat bezbariérovou. Dole je úzký vchod a hned zatáčka dovnitř.

Jakou investici aktuálně chystáte?

Teď řešíme ještě okolí obecního úřadu, které chceme upravit. Máme na to projekt a čekáme jen na stavební povolení, o které jsme zažádali. Pak vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele.

Co se bude dělat?

V okolí obecního úřadu budou nové stromy a záhony, vznikne nová přístupová cesta a pergola, protože se tu dělají různé akce, jako je třeba rozsvícení vánočního stromečku. Úřad bude oddělen od zahrádek také živým plotem, aby to vypadalo kultivovaně. Z investičních akcí dále řešíme počítačovou učebnu v naší základní škole. Měla by to být nová moderní třída i s 3D tiskárnou.

Plánuje se v obci i nějaká nová zástavba?

Až to odsouhlasí zastupitelstvo, budeme sbírat podněty od občanů na územní plán. To znamená, že lidé budou moci navrhnout, co by v územním plánu chtěli změnit. Tato etapa by měla trvat do léta, podněty pak vyhodnotíme a probereme na zastupitelstvu. Potom budeme vybírat toho, kdo nám změnu územního plánu udělá. Pod podnětem si představte třeba to, že někdo má nevyužitý velký pozemek a bude z něj chtít udělat stavební parcely. Takže takovými návrhy se budeme zabývat.

Máte jako samospráva nějakou vizi rozvoje bydlení?

Řešíme pozemky pro 21 rodinných domů. Je to rozpracovaný záměr, kde ještě ověřujeme kapacitu inženýrských sítí a další věci. Máme návrhy, jak by ty parcely měly vypadat, a musíme se domluvit například na tom, zda budou stejně veliké nebo se některé spojí.

A co máte v plánu s tím starším obecním bytovým domem v dolní části obce?

Jsou tam nevyhovující byty, takže zvažujeme, zda se nám vůbec vyplatí ten barák opravit a udělat z něj standardní bytový dům. Existuje docela reálná varianta, že dům zbouráme a místo něj necháme postavit něco nového. O demolici bude jednat zastupitelstvo. Předběžně jsme se bavili o tom, že by bylo dobré udělat tam znovu zástavbu pro bydlení.

Na horním sídlišti patří všechny bytové domy obci?

Ano, obec vlastní celkem 384 nájemních bytů.

Málokterá vesnice má tolik bytů. Nechcete je prodat?

Rozhodně ne. Obecní byty jsou základ. To, že nám patří a jsou pod naší kontrolou, se osvědčilo. Máme tu klid, není tu žádná sociálně vyloučená lokalita. Právě díky tomu, že byty patří obci. Bydlení je pro nás důležitá věc, stejně jako naše škola a školka, do kterých investujeme a pomáhají nám v tom Severočeské doly i Keramost.

Dá se sídliště u školy ještě nějak zvelebit?

Domy postupně opravujeme včetně stoupaček. Když je někde havárka, tak rozvody raději hned předěláme, protože ty objekty jsou z padesátých let. Ulice tam jsou upravené, ale nějakou změnu po těch letech by už potřebovaly. Počítáme s tím, že budeme obcí procházet a architekti nám navrhnou úpravy okolí domů.

Začít chcete už letos?

Letos to chceme projít, ale víte, jak to je. Pak se to bude muset promyslet a nakreslit. Už teď jsou různé návrhy a každý se bude ke všemu chtít vyjádřit. Jenže to je jen jedna věc. Ta druhá věc je, kdo to zrealizuje a jestli na to budou peníze. Taky je možné, že se to bude dělat na etapy. Zkrátka, teď jsme na úplném začátku.

Chystáte teď nějaké kulturní akce, i když je stále covidová doba?

Akce máme obvykle naplánované dopředu na celý rok, ale bohužel všechno musíme v poslední době přehodnocovat podle toho, jaká jsou vládní opatření. S kulturní komisí jsme se teď domluvili, že v omezeném režimu připravíme zatím alespoň čarodějnice. Udělali bychom něco pro děti, aby mohly na procházce plnit úkoly a dostat za to odměnu. O Velikonoce tady jezdila s koňským povozem kapela, což mělo pozitivní odezvu, protože lidi si mohli zazpívat a zatancovat doma nebo na chodníku.

Obci Braňany se podařilo od roku 2014 zvýšit množství tříděného odpadu o 100 procent. Loni obyvatelé vytřídili přes 77 tun. Zřejmě kvůli koronakrizi, kdy lidé byli víc doma, se v roce 2020 z obce vyvezlo o téměř 18 tun komunálního odpadu více než předloni. Přestože svoz netříděného domovního smetí bude čím dál dražší, protože cena skládkování poroste, obec nechává poplatek za odpad i letos stejný - 492 korun na osobu.