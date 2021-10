V Loučné nemusíte chodit na procházky do přírody, v Loučné jste přírodou obklopeni. Když 65letý Miroslav vyjde z loučenského činžáčku, po pár krocích je v bukovém lese.

Zdroj: Deník„Je tu klid a příroda za rohem,“ pochvaluje si místo, které si vybral pro život v seniorském věku. V Loučné žil jako dítě, pak čtyřicet let bydlel jinde a nakonec se vrátil. Teď to bude deset let, co je zase Loučňan. Opět může stoupat k nejvyšší hoře Mostecka, nebo udělat čelem zad a za půl hodiny být ve skalním městečku Salesiova výšina, chráněné přírodní památce, která je s otisky mlžů pozůstatkem třetihorní řeky. Tahle krajina není jediným důvodem, co tu Miroslava drží. Je to také pořádek v Loučné. „Každý den se venku uklízí, z města přijíždějí technické služby a udržují tu čistotu. Není tu nepořádek jako v jiných městech,“ upozorní senior a zamíří k přírodnímu parku Loučenská hornatina.

Loučná, ležící na úpatí Krušných hor, je bývalá samostatná vesnice, která kdysi spadala pod okres Teplice. To už ale šedesát let neplatí. Loučná je místní částí města Lom a s jeho zástavbou splynula tak, že návštěvník nevidí žádný rozdíl. Jen dopravní značka s názvy obcí hlásí řidičům na hlavní silnici v ulici Podkrušnohorská, tady končí Lom a začíná Loučná.

Do Loučné směřuje velká část městských investic. Letos radnice například opravila střechy na obou domech pro seniory a vybudovala nové hřiště v Loučné za budovou č.p. 73. „Objekt je znám spíše pod názvem Sokolovna. Podařilo se nám ho získat do majetku a zachraňujeme jej od úplného zchátrání. V jedné části jsme zrekonstruovali prostory pro naši Poštu Partner Lom 2 a opravili střechu. V dalších částech plánujeme vybudovat kavárnu s herničkou, obdobnou jako jsme v nedávné době otevřeli v dolní části našeho města,“ sdělila starostka Lomu Kateřina Schwarzová.

Kromě pořádku a klidu lidé v Loučné oceňují, že v lokalitě nemají žádné sociálně vyloučené sídliště. „Nejsou tu žádní nepřizpůsobiví jako v Mostě nebo v Litvínově,“ řekla seniorka, která se do Loučné přistěhovala z Mostu. Je ráda, že má byt na okraji městečka a přes ulici může chodit na svou zahrádku.

Loučná byla v 19. a 20. století významnou součástí uhelného průmyslu Mostecké pánve. Na naučné stezce zaměřené na hornictví se turisté dozví, že v roce 1845 sklářský mistr Josef Fiedler z Oseka otevřel u Loučné první hnědouhelný lom Theodor. Těžba v éře páry byla tak výnosná, že zanedlouho vznikl ještě hlubinný Důl Anna. V něm dolování skončilo ve druhé polovině 19. století, kdy se k jeho zásobám blížili z druhé strany horníci v šachtě Dolu Marie v Lomu. Za druhé světové války se v prostoru zrušeného Dolu Anna otevřel povrchový hnědouhelný lom (později známý jako Lom S. K. Neumann I.), který měl dotěžit zbytky zásob u Loučné.

V šachtách kolem Loučné a Lomu docházelo i k haváriím. Tou největší bylo důlní neštěstí na dole Kohinoor I, od něhož 14. listopadu uplyne 75 let. Tehdy došlo v dole v hloubce 430 metrů k výbuchu, jenž zabil 52 havířů. Jejich památku u pomníku i letos uctí zástupci města a hornické komunity.

Historie Loučné

Osada Loučná (dříve zvaná Ladung) vznikla v 16. století na úpatí Krušných hor. Od místní zachované kapličky vedla cesta do Saska, po které později vozila koňská spřežení i uhlí na export. Dolní část osady byla narušována těžbou uhlí od 19. století. Povrchové dolování muselo v roce 1958 ustat kvůli velkým sesuvům půdy. V roce 1833 měla Loučná 51 domů a 304 obyvatel, kteří se zabývali zemědělstvím, lesnictvím a hornictvím. V obci byly i mlýn a pila. V komunistické éře vzniklo v Loučné nové sídliště s činžovními byty, které jsou využívány dodnes. Mezi Loučnou a Osekem se těžil od 17. století kámen pro stavby, výrobu mlýnských kamenů a soch. Z místního pískovce je i hraběcí kaple v areálu zámku Jezeří.