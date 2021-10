Seniorka Tereza Mackovičová pospíchá z brzkého ranního nákupu domů. Slunce je nízko na obzoru a z úst stoupá pára. Promrzlé ulice ještě zejí prázdnotou. Dušičkový čas. Drobná žena si nestěžuje. „V Lomu se mi žije dobře. Mám tu vše, co potřebuji,“ svěřuje se babička, která bydlí v Lomu desítky let.

Když zmizí za nárožím v ulici Osecká, objeví se na chodníku starší muž v bílém plášti. Je to 69letý Zdeněk Třetina, brigádník v místní firmičce Krušnohorské uzeniny. U vjezdu do masny pomáhá při distribuci. Otevřenou bránou míří do areálu nákladní vůz a z výrobny vykukují řezníci v čepičkách. Před sto lety by tu byli vidět spíše havíři kráčející na šichtu do podzemí. „Tady bylo kdysi hlavně hornictví,“ vysvětluje Zdeněk.

I jemu se v Lomu líbí. Jeho otec měl kdysi ve městě statek, který pak komunisté kolektivizovali. Syn pracoval v zemědělství třicet let, ale po roce 1989 se privatizované hospodářství neudrželo a Zdeněk odešel pracovat do chemičky v Záluží. „Pole tu nejsou tak úrodná jako jinde,“ povzdechne si. Stěhovat jinam se nechce, nemá k tomu důvod. Otec tří dětí má v Lomu dům a chce být ve městečku stále aktivní. Je rád, že může ještě vypomáhat, i když jen brigádnicky.

Podobně jako on smýšlejí v Lomu další lidé. I když umí být kritičtí, hovoří jako patrioti. „Já si neumím představit, že bych žila jinde,“ tvrdí 65letá Vlasta. Stojí u železniční zastávky a vzpomíná. „Tady dřív byli hodně horníci. V Lomu byla desítka šachet, ale já si pamatuji jen na dvě,“ vypráví. Lom se podle ní dost změnil – už nemá takovou vybavenost jako kdysi. „Dřív tu bylo pro běžný život všechno. Když jsem jako dítě jela do Litvínova, byl to pro mě výlet a velký zážitek, protože my jsme nepotřebovali nikam jezdit. V Lomu byly veškeré opravy a obchody s různým sortimentem. To, že je Lom chudší na služby, považuji za největší změnu,“ dodává rodačka.

Zdroj: DeníkNaštěstí je Litvínov blízko, lidi mají auta nebo jezdí autobusy. „Byl tu i bankomat, ale dali ho pryč, že prý se nevyplatí. Lékaře jsme měli velice dobrého, pana doktora Čejku, ale ten bohužel zemřel, takže máme náhradu. Je tu i dětský lékař, ale zubařka odešla do Litvínova. Lékárna tu byla celá léta a už taky není. To mě vzhledem k mému věku mrzí nejvíc, protože pro léky musíte do Litvínova,“ popisuje situaci Vlasta. Kavárna a cukrárna se podle ní také neuživila a teď je místo ní hernička pro děti. Kino je zrušené, ale lidi se sdružují v hospodě, při procházkách, na hřišti nebo městských akcích.

„V poslední době Lom prokoukl. Lidi opravují domy a staví se spousta nových. Kdyby se sem lidi nestěhovali, tak staří Lomáci budou vymírat,“ tvrdí Vlasta. Kritizuje bývalou správu bytového fondu v éře socialismu. „Když jsem byla mladá, tak jsem tu neměla nárok na byt, protože jsem pracovala v Litvínově a ne v Lomu, což byla podmínka pro přidělení bytu. Tak jsme si s mužem tenkrát pořídili domek a zůstali jsme tu stejně. Za komunistů byla blbá bytová politika. Proto dost mých vrstevníků i starších lidí odešlo z Lomu pryč. Stejně jako já neměli nárok na městský byt. Většina dělala na Staliňáku,“ upozorňuje starousedlice.

V Lomu brzy ráno potkáte i novou generaci. „Jsme tu krátce, a zatím to vypadá dobře,“ sdělí 26letá Eva, matka dvou malých dětí. Mladá rodina si pronajala baráček a užívá si klidu, kterého ve větších městech moc není. „To byl jeden z důvodů, proč jsme se přistěhovali do Lomu. Líbí se mi, že tu není ruch jako v centrech měst a do přírody je to kousek. A máme tu školku a školu,“ dodá maminka.

K pamětníkům patří 78letá Hana Sobotová. V 60. letech minulého století pracovala v kovodílně v Litvínově, kde teď stojí Tesco, pak dělala v lomském Dehoru a skončila na šachtě, ze které pak šla do penze. „Je tu čisto,“ pochválí Lom, když přejde silnici u kostela. Podle ní je to místo, kde musí být na přechodu dost ostražitá, protože právě tady se nejvíc obává srážky s autem. Také ona si ale musí občas zajet od Litvínova pro některé potraviny. V Lomu podle ní nemívají velké kroupy a ledový salát je málokdy.

Podle starostky Lomu Kateřiny Schwarzové je úbytek služeb dlouhodobý problém. „O lékárnu jsme se pokusili, nějakou dobu zde i fungovala, bohužel jak se ukázalo, Lomáci raději nakupují v lékárnách ve velkých obchodních centrech a to samé platí též o bankomatu,“ vysvětluje. Město však nabízí vlastní službu Senior Taxi, se kterou si každý senior či zdravotně postižený může zajet třeba do lékárny, k lékaři či právě do bankomatu.

O městě Lom

Lom má 3 700 obyvatel. Město leží v Ústeckém kraji na úpatí Krušných hor na rozhraní okresů Most a Teplice. Historie Lomu sahá až do 12. století. Město proslulo hlavně těžbou hnědého uhlí a hornickými koloniemi. Kvůli dolování hrozil Lomu zánik, ale po útlumu šachet se mohl dál rozvíjet. Součástí města je místní část Loučná.