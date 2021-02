Silnice do vesničky Lišnice je bílá a ve vyjetých stopách klouže. „Kam jdeš?“ ptá se překvapený řidič chodce, kterého chce kousek svézt. Pěšky tudy chodí málokdo. Obzvlášť, když je skoro deset pod nulou a nedozírná zemědělská krajina kolem utichla. Chodec děkuje a jde dál do sněhu. Je všude. Přikryl i osady Koporeč a Nemilkov, kde není skoro vidět ani socha vodníka. Kdo může, je doma nebo v práci. Anebo odhazuje závěje lopatou.

Zdroj: Deník„Takovou sněhovou nadílku tady nepamatuji,“ říká 41letá Jitka z Koporeče, která s kolegyní uklízí sníh u lišnického obecního úřadu. V osadě Koporeč, která spadá pod Lišnici, žije Jitka třináct let. Její děti bobovaly naposledy před deseti lety. Sněhu je teď sice méně než v Alpách, ale i těch třicet centimetrů stačí.



Pohyb venku a izolace od městského ruchu Jitce nevadí. „My jsme ten typ na venkov,“ vysvětluje na návsi, kde jsou ještě velké plochy bez stop ve sněhu. „Já bych z Lišnice pryč nešla,“ svěří se Jitky kolegyně, jejíž rodina bydlela v obci už před válkou. To bývalo sněhu mnohem víc.

Jenže i v roce 2021 je třeba cesty uvolnit, aby si lidé nezlomili nohu. Starosta Petr Pillár vstal v pondělí 8. února v pět hodin ráno, aby ještě za tmy stihl v obci odhrnout sníh traktůrkem. „Je výjimečná situace, tak bylo potřeba výjimečného nasazení,“ vysvětluje ve své kanceláři, už bez montérek. Kdysi jezdil s traktůrkem pravidelně, to ale ještě býval sníh. V posledních letech, kdy byla zima na blátě, vstávat před svítáním nemusel. Ani starosta tolik sněhu jako teď nepamatuje. Žádné velké problémy mráz ani sníh naštěstí nedělají, ale hlavní je zabezpečit sjízdnost komunikací, aby se nestal úraz a lidé se dostali včas do práce.



Místní teď sledují s obavami jen nestabilní střechu bývalého zchátralého pivovaru. Cedule v uličce pod sesutou střechou varují před havarijním stavem a nebezpečím úrazu. Starobylý objekt je soukromý, a i když je kulturní památkou, cizí vlastník s ním přes urgence obce nic nedělá.



Obyvatelům vadí i vrakoviště za okály a někteří by uvítali také větší péči o kapli vedle zámečku, což je také soukromý komplex. Na to, že tu chybí obchod, si lidé zvykli. Mají auta na nákup ve městě. „Jezdila k nám pojízdná prodejna. Já ji stihnul snad jen jednou v životě,“ směje se 50letý Radek při solení cesty nad bývalým pivovarem. Říká, že se v obci všichni znají. „Je tu málo obyvatel. Družíme se, když je ples nebo štrúdlování,“ dodává.

Podle něj tu ještě zbývá dovybavit hřiště. Patří k lidem, kteří jsou pro venkovní posilovací stroje, jaké jsou třeba v Mostě na Benediktu. Radek souhlasí s tím, že vísky Lišnice, Nemilkov a Koporeč připomínají ostrůvky – jen místo moře jsou obklopeny zemědělskou krajinou bez lesů. Lišnice mají 126 obyvatel, Nemilkov 37, Koporeč 35.

Zajímavost z obce:

Lišnice mají ve znaku hrušky. Jsou připomínkou koprček, odrůdy, která jako pozdní zimní máslovka vznikla v osadě Koporeč. Koprčky vyšlechtil sedlák Wenzel Gallin (1722 – 1802), který má ve vsi pomník. Jeho hrušky se vyvážely do ciziny, dokonce až do Ruska.

Lišnice je starobylá vesnice. Selský zámeček je z roku 1614, přestavěný byl v roce 1820. Od roku 1750 žila v obci silná komunita Židů, kteří měli v obci i svou modlitebnu. Pivovar ukončil výrobu v roce 1905.