Nadšenci ze Sdružení občanů pro Havraň, Saběnice a Moravěves hodlají zvelebit historicky cenný havraňský kostel, který je po staletí významnou krajinářskou dominantou jižní části okresu Most. Kulturní památka stojí na návrší nad obcí a nelze ji přehlédnout ani ze silnice I/27, která spojuje Ústecký kraj s Plzeňským krajem.

Zdroj: Deník„V kostele už řadu let nefungují kostelní hodiny. Chtěli bychom je jako sdružení zase dát do provozu, a pokud nebudou občané proti, tak i s odbíjením aspoň v denní době,“ sdělil Deníku člen sdružení a havraňský zastupitel Petr Vinař žijící v osadě Saběnice. Až to počasí dovolí, má sdružení v plánu opravit i část střechy, kde chybí střešní tašky. „Do konstrukce krovu a na strop v kostele zatéká,“ vysvětlil Vinař.

Když se zlepší epidemická situace, chtějí v kostele v letošním roce uspořádat i jiné akce, například koncert s podporou mladých mosteckých umělců nebo výstavu dobových fotografií zachycujících, jak Havraň, Saběnice a Moravěves vypadaly dříve a jak se do současnosti změnily. Kdo takové snímky vlastní, může je pro expozici poskytnout. Vznikl i nápad požádat o spolupráci muzejníky, kteří by mohli zapůjčit zajímavé historické předměty z regionálních sbírek.

Sdružení občanů pro Havraň, Saběnice a Moravěves založila v roce 2018 parta přátel. Původní motivací bylo jít do obecních voleb a kandidovat do zastupitelstva, v poslední době se ale aktivity rozšířily. V první vlně koronaviru členové sdružení nakoupili desinfekci ve velkých kanystrech, lahvičky, etikety pro všechny rodiny v obcích, nechali ušít roušky pro seniory a vše roznášeli do každého domu i bytů. Vylepili také letáky s kontakty, a kdo potřeboval, tomu zajistili i nákup potravin a léků s dovážkou až domů.



Když u druhé vlny taková pomoc nebyla potřeba, nadšence podporované jejich rodinami a příznivci napadlo, že pro sousedy uspořádají v havraňském kostele vánoční mši. Farář Římskokatolické farnosti v Mostě nápad podpořil a mši po úklidu odsloužil. „V kostele nás čekalo hodně práce, bylo potřeba zasklít některá okna, provést veliký úklid celého kostela. Chtěli jsme také, aby po tolika letech, kdy se v kostele žádná mše nekonala, byla vánoční mše naprosto perfektní. Proto jsme svépomocí opravili i původní menší kostelní varhany, zajistili varhaníka, dva zpěváky a zpěvačku,“ uvedl Vinař.



Kostel byl nazdobený včetně vánočních stromků a osvícený stovkami svíček, které byly i na přístupové cestě. Při vstupu do kostela lidé dostali teplé nápoje, čaj nebo svařené víno. „Jde nám o to, aby se nám tady všem pěkně žilo a bydlelo. K tomu je potřeba i prima sousedských a mezilidských vztahů, které se budují i na takovýchto akcích,“ okomentovalo sdružení mši na svém facebookovém profilu.

Tyto zvelebovací aktivity navazují na podobné snahy obecního úřadu, který loni převzal od církve kostelní hřbitov. „Bereme to jako službu pro občany. O areál se stejně celá léta staráme, udržujeme zeleň a platíme za vodu. Je tam ale spadlá zeď, takže nás čeká stavba nové. Letos si to papírově připravíme a pak rozhodneme, kdy se pustíme do opravy. Musíme počítat s připomínkami, protože areál je kulturní památkou,“ řekla Deníku starostka Zdeňka Smetanová (ČSSD).



Obecní úřad chce, aby hřbitov, který obklopuje kostel, vypadal hezky. Největší akcí bude ale rekonstrukce zastaralé havraňské sokolovny, která se má stát hlavním centrem setkávání a společenského života.

Kostel svatého Vavřince v Havrani je kulturní památkou od roku 1958. Stavba, která je zmiňována už ve 14. století, zahrnuje gotiku, baroko i klasicismus. Vysoce hodnotný raně gotický kostel je jednou z nejstarších dochovaných sakrálních staveb v regionu. V areálu kostela, kde je hřbitov, je kulturní památkou i zeď, márnice a hrobka rodiny Fischerů.