Klíny nejsou typickou krušnohorskou vsí. V regionu není moc vesnic, které nemají jádro, kostel, běžnou občanskou vybavenost a tolik trvalých obyvatel, aby převýšili počet návštěvníků. „My se vymykáme,“ říká starostka, bývalá chatařka, která se rozhodla v horách zakořenit. Doufá, že ostatní ji budou následovat. Třeba proto, aby obec dostávala víc peněz od státu.

Hodně návštěvníků říká, že na Klínech je krásně, protože mají naši obec spojenou jen s rekreací a se Sport areálem Klíny. Pravda je, že tím to obvykle končí. Dost lidí tu chce koupit chatu, ale nechtějí tu trvale bydlet, protože tu není běžná infrastruktura jako obchod, lékař, školka, kulturní zařízení nebo domov pro seniory. Paradoxem je, že Klíny kdysi měly školu, krámek i kino, ale vše se zrušilo. Kdyby teď obec měla poskytnout prostor třeba pro nějaký spolek, tak možnosti jsou téměř nulové.

Nemáte ani kulturáček?

Nemáme prostě nic. Obecní úřad je vlastně jediná veřejná centrální budova. Nahoře je prostor tak pro deset lidí a vedle je ještě malinká knihovna. Funkci knihovnice jsme ale zrušili, protože hlavně v zimě tam seděla úplně zbytečně. Nikdo nechodil, chataři byli ve městech.

Mgr. Zděnka Němečková

Starostkou obce Klíny na plný úvazek je od roku 2018, předtím byla místostarostkou.

Povoláním je středoškolská pedagožka, učila společenské vědy a tělocvik.

V obci bydlí trvale deset let, předtím dvacet let pobývala v Klínech jako chatař.

Jak moc vás tahle situace omezuje?

Hrozně moc. Já to tak cítím. Vím, že tu jsou lidi, kteří se chtějí setkávat. Snažíme se, aby tu společenský život byl. Děláme dětské dny, pálení čarodějnic, rozsvěcování vánočního stromku. Tradicí je také tenisový turnaj smíšených párů, které hrají od května do září. Myslím si, že máme i dost energie na to, abychom akce dělali atraktivně. Jednou jsme měli u rozsvěcování stromku stánky s místní produkcí, například s keramikou, výrobky z papíru nebo pečenými čaji.

Kolik mají Klíny obyvatel a kolik chat?

V lednu tu bylo přihlášeno jen 165 obyvatel, ale chat je tu přes dvě stě. Já jsem také byla chatař a mám mezi nimi dost přátel, ale teď, když to jako starostka vidím i z druhé strany, vím, jaké problémy to přináší. Tak třeba, chatař produkuje odpad, ale platí málo. Dost lidí tu bydlí celý rok, takže vzniká dojem, že v obci žije víc obyvatel. Jenže mnozí nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, který mají v Litvínově, Mostě nebo jinde. Tím pádem obec Klíny přichází o daně od státu, který přiděluje peníze podle počtu evidovaných obyvatel.

S jakými problémy se ještě potýkáte?V poslední době řešíme nedostatek vody. Provozovatelem veřejného vodovodu je obec a tím pádem se musíme o zásobování starat my. Když jsem nastoupila, tak v létě, kdy je velký nápor turistů, spotřeby vody stoupla, jenže bylo sucho a kapacita prameniště nestačila. Tak jsme museli vodu dovážet a byla i krizová situace, kdy lidé měli vodu jednou za dva dny a trvalo to přes týden. Proto jsme udělali pod vodárnou obecní vrtanou studnu s úpravnou. Tím jsme hlavní zdroj vody posílili a loni jsme díky tomu léto zvládli. Letos jsme udělali studii na další zdroj na jiném místě a získali povolení na průzkumný vrt. Měli bychom tak dva zdroje navíc a budeme lépe připraveni na sucho. Studnu pod vodárnou běžně nepoužíváme, protože pokud prameniště stačí a je dokonce přepad zpátky do přírody, tak je zbytečné používat doplňkové zdroje, kde se voda musí upravovat.

Lidé nemají své studny?

Ano, řada obyvatel má svůj zdroj, jsou to i pramínky a studánky historicky svázané s původním osídlením. Na obecní vodovod je ale napojeno 115 nemovitostí, což není málo. V obci zároveň pozorujeme docela velký zájem o nové soukromé vrtané studny. Zřejmě to souvisí se suchem nebo s tím, že lidi nechtějí být na nikom závislí. Někde sdílí jedno prameniště více chat a když není na pozemku se zdrojem věcné břemeno, může být čerpání vody během sucha ošidné.

A co bazény v létě?

Když se napustí v červnu, tak je to ještě fajn, protože voda na začátku léta je. Ale v době krize se s napouštěním nemůžu ztotožnit. Voda se navíc během horka z bazénů odpařuje, takže se musejí dopouštět. Chataři, kteří neměli svůj zdroj a chodili s kýblem k veřejnému stojanu nebo někam ke studánce, jsou ve svých chatičkách stále zvyklí žít skromně. Když se k nim zavedly přípojky, měli i pak spotřebu vodu velmi nízkou, třeba dva kubíky za rok. Ale když se staví nové větší domy, spotřeba vody samozřejmě roste.

Kolik domů ještě může vzniknout na katastru Klíny?Moc možností pro další výstavbu tu není. Náš rozvoj omezuje hlavně etylenovod, který prochází vesnicí a má kolem sebe ochranné pásmo. Mrzí mě, že se tu kvůli němu nedá skoro kopnout do země. Postavit někde dvacet rodinných domů je teď nereálné.

A co chaty?

Sem tam je pro chaty ještě místo. Máme i návrhy na změnu územního plánu kvůli jejich výstavbě, ale zastupitelstvo není moc nakloněno tomu, aby chat přibývalo.

Proč?

Protože obci to nepřináší žádný užitek, spíš jsou s tím starosti. Každá obec má svou kapacitu, a malinké Klíny, které nemají běžnou občanskou vybavenost, se nemohou stále nafukovat. Nechtěla bych, aby se Klíny proměnily v pouhý turistický resort. Naši trvalí obyvatelé si takovou jednostrannou budoucnost nepřejí. Potvrdilo to naše dotazníkové šetření. Na otázku, zda chtějí další chaty v obci, většina dotázaných odpověděla, že ne.

Na příjezdu do Klínů je ale na kopci vpravo od silnice hodně nových staveb?Holubí vrch byl projekt, který měl přilákat lidi, aby se tu zabydleli a zůstali. Začalo se tam stavět před deseti lety a dnes je to téměř plné. Původní záměr ale nevyšel. Z pětadvaceti rodin, které se měly přihlásit k trvalému pobytu, to udělala jen menšina, což z pohledu obecní samosprávy není dobře, protože se promarnila příležitost posílit místní populaci. Probíhalo to i tak, že někdo si koupil parcelu, rozdělil ji a místo jednoho rodinného domu postavil dvě chaty. Smůla, tehdy to ještě nereguloval územní plán.

Domy tu jsou ale hezké, i když někde moc pompézní.

Jsou tady nádherné domy, nádherné roubenky, nádherné dřevostavby, ale dohromady vznikl architektonický zmatek. Nové stavby vypadají samostatně skvěle, ale do koloritu vesnice nezapadly. Legislativa to moc neřeší.

Proč tu chybí náves nebo nějaké obecní jádro?

Obec je roztroušena na kopcích. Zástavba se nesvažuje do středu, ale většina objektů je podél silnice, protože dopravní obslužnost je zvláště v zimě důležitá. Řekla bych, že obci hodně uškodilo zbourání kostela, který byl vedle školy. To byl středobod vesnice.

Neublížilo Klínům i poválečné vylidnění?Určitě. Vysídlování německých starousedlíků obec hodně poznamenalo. Charakter obce se zcela změnil a rekreace postupně převážila nad trvalým pobytem. Po roce 1989 lidi začali znovu shánět nemovitosti na periferii, ve vesnicích u měst. A my to máme pět kilometrů do Litvínova, což není na dojíždění nijak dramatické - v Praze dojíždějí mnohem dál. Lidí na Klínech proto přibývalo, což hodně souvisí také se sportovním areálem. Ať chceme, nebo ne, Klíny dělá atraktivní právě toto zařízení.

Jak se vám na Klínech žije?

Já to tady miluju, jsme uprostřed přírody. Teď jsem dělala plán rozvoje obce na léta 2021 až 2027 kvůli možným dotacím. Z dotazníkového šetření mezi obyvateli vyplynulo, že hlavní devizou obce Klíny je klid a blízkost přírody a sportovní vyžití, včetně jízdy na běžkách. Toho si tu lidi váží. Naopak pociťují zhoršenou bezpečnost na silnici, což souvisí s turistickým ruchem, který zvyšuje dopravní provoz. Ale není to jen turismem - jezdí nám tady ohromná auta se dřevem, i když tudy by vůbec neměla jezdit, protože dole je značka. Někdy obcí projedou i cisterny s pohonnými hmotami, i když je tu chráněné vodní pásmo. Pravda taky je, že v zimě řidiči nejsou na hory připraveni a pak jsou tu karamboly. Proto chceme na silnici do Klínů středovou čáru, aby lidi nejezdili v zatáčkách prostředkem nebo v protisměru.

Jaké investice má obec v posledním roce za sebou a jaké chystá?Významnější byla ta vrtaná studna, kterou jsme udělali loni a stála nás i s úpravnou 850 tisíc korun, letos jsme za 200 tisíc dokončili studii na nový vrt, ale 140 tisíc nám poskytl Ústecký kraj. Loni jsme pro naše občany pořizovali kompostéry a teď budeme instalovat tři informativní radary, abychom zajistili větší bezpečnost na silnici. Někteří lidé mají krásná auta a jezdí se sem projet, ale padesátku nebo třicítku moc neuznávají. Budeme také opravovat za půl milionu poslední zanedbanou komunikaci a jednáme s Lesy ČR o pozemku na zřízení chodníku.

Přijde někdy doba, kdy postavíte třeba i ten kulturáček?

Není kde stavět, obec pozemků moc nemá a je tu ten etylenovod. Naše místo pro setkávání je na louce, kde byl kostel. Tam máme ohniště a posezení. Mě by se líbilo, kdyby se tam udělala alespoň velká pergola s lavicemi, abychom při akcích nezmokli. Uvažujeme o tom, že vedle by bylo workoutové hřiště, na kterém by cvičila mládež i senioři. Možná na to seženeme dotaci. Rozpočet obce je kolem čtyř milionů, není to na vyskakování.