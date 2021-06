/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Brandov ležící u hranic s Německem patří k nejklidnějším a nejodlehlejším obcím na Mostecku. Díky své poloze uprostřed lesů a absenci průmyslu je Brandov oblíbeným místem rekreantů.

Obec Brandov. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Krušnohorská víska je na trase autobusové linky 521, která vede z Litvínova do saského městečka Olbernhau a zpět. Cyklisté a turisté mohou využít síť místních cest, které vedou podél hranic nebo do českého vnitrozemí, například na zámek Jezeří. Brandov se po uvolnění protiepidemických opatření pomalu vrací do normálu. Obec nedávno uspořádala dětský den a na léto chystá divadelní představení.