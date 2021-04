/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Obec Braňany žije venkovským tempem, ale za humny má uhelný velkolom. Až bude jezerem, na pláž to bude za pár minut.

Obec Braňany. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Miloš Šťastný ze sboru dobrovolných hasičů zavírá ve zbrojnici dveře garáže. Je hotovo. „Dneska jsme přetěsňovali hydraulické čerpadlo na plošině,“ řekne chlap jako hora a opře se o opravené služební vozidlo se znakem obce – otevřená červená věž obklopená zelení s bílými cestami do všech světových stran. Je to výstižný znak pro vesnici sevřenou kopci a industriální krajinou. Symbolizuje naději, že obří uhelný důl na severu, který pomáhá i bere, jednou zmizí a nahradí ho jezero, pole a lesy. Okolí Braňan se tak trochu vrátí do časů Rakouska – Uherska, kdy se dalo chodit všemi směry a kdy hasiči zakládali první sdružení. Velitel Šťastný ukazuje na zdi jednu historickou fotku. Parta v montérkách pózuje u staré hasičárny v době, kdy byl ještě malý kluk. Stejně jako on by měly v obci zůstat i další generace.