Den otevřených dveří probíhá v mosteckém centru Amavet

Ještě do pátku 11. září mohou přijít rodiče se svými ratolestmi nebo samotní mládežníci, a to v čase od 15 do 18 hodin, do centra Amavet v Mostě na Den otevřených dveří. Akce zde probíhá už od 31. srpna a v pátek končí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora